وفد «اقتصادية الشارقة» يزور عدداً من المصانع للتعرف على الاحتياجات والتحديات

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.

حيث قام وفد الدائرة بزيارة لمصنع «ايفرست» ومصنع اردكو، ومصنع القهوة archers، حيث جرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديهم للدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحثوا أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم خلال الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

وأشارت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية باقتصادية الشارقة إلى أن زيارات الدائرة للمنشآت الصناعية بالإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف عن قرب على واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أية تحديات قد تعيق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها، فضلاً عن بحث مستوى جودة الخدمات التي تقدم إليهم.

دعم التصدير

وأكد الشيخ سعود القاسمي نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي بالدائرة الحرص على دعم خطط انتشار الشركات والمنشآت العاملة في الإمارة عالمياً، ودعم هذه الشركات في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الواعدة وتقديم التسهيلات والخدمات التي تعزز تواجد الشركات الصناعية بمختلف دول العالم. وأشار إلى أن الدائرة تحرص على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع لتعزيز جودة منتجاتها والعمل على دراسة التحديات والصعوبات التي تواجهها بهدف الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة.

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