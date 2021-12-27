شراكة بين «التأمين القانوني» و«الإمارات للدراسات المصرفية»

المصدر: (دبي – وام)

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أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومعهد التأمين القانوني «CII» عقد شراكة تتضمن دمج مؤهلات معهد التأمين القانوني في مسارات التعلم والتحصيل لطلاب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وقالت جاينور جونز المديرة الإقليمية لمعهد التأمين القانوني في الشرق الأوسط: اختيار معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية العمل مع معهد التأمين القانوني سيعود بالفائدة على مسارات التطور المهني والشخصي لطلابه وتعد مؤهلات معهد التأمين القانوني المصادقة النهائية على حصول الفرد على اعتماد معترف به دولياً من قبل هيئة تلتزم مدونة صارمة للسلوكيات والمعايير المهنية.

وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن شراكتنا مع معهد التأمين القانوني دفعة كبيرة للقطاعين المالي والمصرفي لأن أصحاب العمل والطلاب يعلمون أن تعليمهم ومؤهلاتهم توفرها الهيئة المهنية الأكثر شهرة وموثوقية في العالم.

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