«العين الأهلية للتأمين» تعتمد نظام العمل الأسبوعي الجديد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين أنه اعتباراً من الاثنين 3 يناير 2022، ستبدأ الشركة اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات. وستصبح مواعيد العمل من الاثنين إلى الجمعة، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يومَي السبت والأحد، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتعزيزاً للفرص الاقتصادية، وترسيخاً لمكانة الدولة كمركز تجاري واقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتستقبل شركة العين الأهلية للتأمين عملاءها في مقرها وفروعها بالدولة من الاثنين إلى الجمعة

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