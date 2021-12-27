«الإمارات دبي الوطني» ينضم لبوابة التمويل التجاري الموحدة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني وكريديتي فينتك، لدعم مشروع «بوابة التمويل التجاري الموحدة»، وهي منصة تم تصميمها لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى التمويل اللازم لنمو أعمالها، ودعم استراتيجية الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار».

وبموجب الاتفاق، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير تمويلات تجارية للشركات الإماراتية، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات، تقدم من خلال منصة «مونيموف» التابعة لـ«كريديتي فنتك». بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، تتعاون شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أيضاً مع البنوك المحلية الأخرى للاستفادة من عملية رقمية شاملة مع آليات موحدة تساعد الشركات الإماراتية على حماية مستحقاتها التجارية.

البوابة

وبدعم من وزارة الاقتصاد، يستهدف المشروع تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وذلك من خلال تبسيط العمليات المرهقة والمربكة والمستهلكة للوقت. وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تم إطلاق بوابة التمويل التجاري الموحدة تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات حيث صممت لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه وصول الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى التمويل وحلول حماية الائتمان.

وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ستساعد هذه البوابة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة للوصول إلى اقتصاد قوي ومرن. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة.

نمو

وقال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني: من شأن هذه التسهيلات التمويلية الشاملة أن تدعم اقتصادنا بشكل كبير، مما يساعد الشركات على النمو وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لدوره البارز بالقطاعين الرقمي والمصرفي في المنطقة، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني بشكل مستمر على إيجاد حلول مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجيات حكومة الإمارات.

مساهمة حيوية

قال هاشم الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة «كريديتي» والشريك المؤسس لـ«مونيموف»: «من خلال «بوابة التمويل التجاري الموحدة» منصة استثنائية تساعد الشركات على النمو بشكل كبير في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك الإمارات دبي الوطني لتقديم مساهمة حيوية في المبادرة التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة للخمسين المقبلة».

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