نمو قوي لـ«كي بي إم جي» بالإمارات في 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت كي بي إم جي إنترناشيونال ارتفاع العائدات في دول الخليج الأدنى - الإمارات وسلطنة عمان - بأكثر من الضعف. يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي الإيرادات السنوية على مستوى العالم 32.13 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021؛ أي زيادة بنسبة 10% في العائدات عن السنة المالية 2020، وذلك بفضل تكثيف الاستثمارات والتركيز على الخدمات والحلول ذات الأولوية التي تتصدى للتحديات التي تواجهها الشركات في مختلف أنحاء العالم.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف: تبرهن النتائج التي حققناها للسنة المالية 2021، أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق طموحنا. ونحرص على تعزيز التنسيق والعمل بشكل وثيق مع شبكتنا العالمية وكذلك توطيد شراكتنا الاستراتيجية، لا سيما في مجال التكنولوجيا. وفي ظل دخول حقبة جديدة من النمو، نواصل العمل على قيادة التحول الرقمي وتقديم أعمال عالية الجودة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات. إننا نحرص من خلال تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجعلها في صميم أعمالنا، على التأثير بشكل إيجابي في مجتمعاتنا، على سبيل المثال شراكتنا الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص. إن أساس نمونا المستقبلي يرتكز على التزامنا بالتنوع والشمولية على مستوى شركتنا.

ويعد الاستثمار في المواهب أحد أبرز المجالات التي ركزت عليها شركة كي بي إم جي لوار جلف في السنة المالية 2021؛ حيث عززت الشركة إجمالي قواها العاملة بنسبة غير مسبوقة مسجلة 21% لتصل إلى أكثر من 1800.

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