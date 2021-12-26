«رُوّاد» تختتم فعاليات النسخة السابعة من مبادرة «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس، فعاليات النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية السنوية (نجوم الأعمال)، والتي عقدت على مرحلتين، في الفترة من 16 إلى 25 ديسمبر الحالي، في منتزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالشارقة، وبمشاركة 99 طالباً وطالبة، من خلال 40 مشروعاً مشتركاً.

وهدفت المبادرة السنوية، والتي تنظم بدعم وشراكة استراتيجية بين «روّاد»، ومجلس الشارقة للتعليم، إلى نشر وترسيخ مفاهيم وفكر ريادة الأعمال بين أوساط الطلبة في المدارس والجامعات، وتعويدهم على ثقافة العمل الحر، وتطبيق ممارساتها، من حيث إدارة المشاريع والتسويق لها كنماذج أولية صغيرة، ثم تطويرها مع مرور الوقت، لتصبح مشاريع ريادية ناجحة ومتطورة.

يذكر أن المرحلة الثانية للمبادرة، والمخصصة لمشاريع طلبة المدارس الثانوية والجامعات، شهدت مشاركة 47 طالباً وطالبة، من خلال 20 مشروعاً، وقد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، 21 ديسمبر، بحضور سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة حمد علي المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، وسعادة أحمد الملا الأمين العام للمجلس، وحضر الافتتاح أيضاً من كليات التقنية العليا، كل من الدكتور جمعة النعيمي عميد العمليات الأكاديمية، والدكتورة آمنة العبيدلي مدير مساعدة علاقات قطاع الأعمال، وغانم آل علي مدير الاتصال الخارجي والشراكات، بالإضافة إلى مروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية بمركز إكسبو الشارقة.

ومن المقرر عقد الحفل الختامي للمبادرة، وتكريم المشاريع الفائزة، بحسب نتائج التقييم المطبق من قبل لجنة التحكيم، وبحضور كبار المسؤولين في كل من مؤسسة «رُوّاد»، ومجلس الشارقة للتعليم، صباح يوم السبت الموافق 8 يناير 2022، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز