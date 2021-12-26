«برو بارتنر» تقدم حزمة حلول متخصصة للشركات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد نزر موسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة برو بارتنر العاملة في الإمارات على أهمية التعاون بين الشركات الاستشارية المتخصصة وغيرها من الشركات العاملة في السوق، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى الكم الهائل من التغييرات التي طرأت أخيراً على قانون الشركات التجارية وقانون العمل وإجراءات تأشيرات الإقامة والتأشيرات طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة أصبح من الأهمية أن يكون لديك مسؤول استشارات قادر على تمثيلك وتوجيهك داخل المشهد التجاري، وهذا ما تقدمه مجموعة برو بارتنر من خلال حلول عملية في هذا المجال تقدمها لعملائها في دولة الإمارات.

وقال موسى إن عملية إنشاء شركة في منطقة الشرق الأوسط قد تستغرق وقتاً طويلاً، كما قد تكون عملية معقدة ومرهقة دون مساعدة وخدمات شريك متمرس وجدير بالثقة، مضيفاً إن مجموعة برو بارتنر تقدم خدمات الاستشارات والحلول المتخصصة لجميع أنواع الشركات في الإمارات وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية من أجل تبسيط العملية وضمان اختيار الشركات لهيكل صحيح وموقع متناسب مع احتياجاتها، مع الحرص على الامتثال لتحقيق النمو التشغيلي المضمون في المستقبل.

وأضاف موسى: «يعتمد دور مسؤول العلاقات العامة اعتماداً كبيراً على التغييرات التي تطرأ على اللوائح الحكومية وقانون الهجرة والعمل والتغييرات التي تطرأ على الإجراءات، لا سيما مع انتقال دولة الإمارات إلى نظام حكومي لا يعتمد على الأوراق بل نظام قائم على تطبيقات إلكترونية وعمليات التحقق عبر الإنترنت. عادة ما يتم تنفيذ التغييرات والتحديثات في القواعد والإجراءات خلال مهلة قصيرة جداً؛ لذا يجب أن يكون فريق دعم العمليات على أهبة الاستعداد لإتباع تلك التغييرات وضمان المرونة والسرعة في التكيف معها. مما يتيح لمجموعة برو بارتنر جروب القدرة على توفير جداول زمنية خلال مواعيد قصيرة للعملاء عند السير في إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء حسابات الشركات في مكتب الهجرة والعمل وتأشيرات الموظفين وأفراد عائلاتهم».

وقال موسى: «توفر فرق العمليات الشاملة ومسؤولي العلاقات العامة لدينا دعماً للشركات ذات المسؤولية المحدودة والفروع الأجنبية ومكاتب التمثيل وشركات المناطق الحرة وشركات التراخيص المزدوجة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نقدم مجموعة كاملة من الخدمات تشمل المساعدة في إصدار تأشيرات للموظفين وأفراد عائلاتهم والمسائل المتعلقة بالهجرة والعمل، بالإضافة إلى أي جوانب أساسية تتعلق بترخيص الشركات وهيكلتها».

وتهدف مجموعة برو بارتنر إلى توفير الأمان والشفافية والسرعة والكفاءة والخبرات المعرفية المحلية للشركات الدولية والمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتلبية توقعات الموظفين والعملاء والحرص على التفوق عليها أيضاً.

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