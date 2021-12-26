«هماك» تتوسع في الإمارات بعلامات تجارية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «هماك» المتخصصة في بيع ملابس والإكسسوارات الشاطئية الفاخرة التوسع في دولة الإمارات باستضافة المزيد من العلامات التجارية العالمية كسونديك، ونوكس، وفايلبريكوين، وسني لايف، وبي كيو سويم، بالإضافة إلى سونوفا، وديسبي، وكاميلا.

وتفتخر هماك التي تأسست في دبي عام 1999. بتصاميمها المريحة والأنيقة والتي تزينها الألوان الزاهية، والطبعات العصرية، والأقمشة عالية الجودة، وتقدم الشركة مجموعات فريدة ومتنوعة من ملابس السباحة للرجال، والنساء، والأولاد، والبنات.

وتفتخر هماك بنشر ثقافة الملابس الشاطئية في جميع أنحاء المنطقة من خلال عرض العلامات التجارية المتميزة لملابس البحر بشكل مستمر.

وأطلق محل الملابس والإكسسوارات الشاطئية هماك مجموعة جديدة من علامات الملابس الشاطئية في متجرهم المرمم حديثاً وعلى متجرهم الإلكتروني سهل الاستخدام.

ودعت الشركة عملاءها لاستعراض مجموعة هماك الجديدة لموسم 2022-2021، والتي تتضمن تشكيلة واسعة من القفاطين والفساتين الشاطئية، بالإضافة إلى ملابس سباحة من علامات تجارية مميزة كـلاف براند أند كو وجانثي بيرلين وكاميلا وفيثفول ذا براند وجلام أون يو، بالإضافة إلى مارينا رافايل، والتي تعد واحدة من أكثر علامات الحقائب فخامة وأناقة في المجموعة، مما يجعلها هدية مميزة لعيد الميلاد.

وكذلك تسوق أحدث مجموعات 2022 من أشهر العلامات التجارية ككيندال & كايلي ولولي فاما ومويفا بالإضافة إلى بي كيو وجلام أون يو وأم سي2، والتي ستصدر في المتاجر في ديسمبر 2021.

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