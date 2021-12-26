نيشن تاورز تذهل زوار أبوظبي بتجارب الخدع البصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتضنت أبراج نيشن تاورز، أكثر مراكز التسوق شهرة في العاصمة، عرضًا ساحرًا للأضواء ومجسمات ثلاثية الأبعاد تسمى «بعالم الخدع البصرية». بدأت الفعالية بتاريخ 15 ديسمبر وتستمر حتى 31 يناير، وهي وسيلة تكفل نقل المشاهدين إلى أرض العجائب المرئية.

يحتوي العرض على مجموعة من المميزات الممتعة لجذب الزوار، ويتميز العرض بإمكانية حضوره مجانيًا ويمكن للحضور الاستمتاع بالعروض الرائعة يوميًا ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.

يحتوي المعرض على غرفة بها مرآة رائعة مضاءة بشكلٍ خافت، حيث يحيط بالحضور عدد لا يحصى من الأضواء والكواكب والأجسام الملونة مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة ساحرة للمشي وسط المجرات التي لا نهاية لها. تم إضفاء تأثير مذهل ثلاثي الأبعاد على غرفة المرآة وهذا يرجع إلى الآلاف من مصابيح الليد الصغيرة ذات الأحجام والأشكال المختلفة التي تخلق نوعًا متعددًا من الأشكال، كما يحتوي الجزء الداخلي من الغرفة على مرايا تغطي الجدران والسقف والأرضية.

يحتوي الجزء الخارجي من غرفة المرآة المذهلة على مجرة مرئية نُحتت من خلال تصميم تصويري مخصص تبدو للمشاهدين من الخارج وكأنها جزء مكسور من الجدار، مما يولد لدى الحضور رغبةً بالتطلع إلى عالم واسع لا نهاية له.

تعرض شاشة عالم الخدع البصرية أيضًا مجموعة من المجسمات ثلاثية الأبعاد المذهلة وضعت في مواقع متعددة في كافة أنحاء وجهة التسوق، ويتضمن ذلك ثلاث عمليات تصوير خادعة داخل حجرة مخصصة. أحد هذه المجسمات عبارة عن رأس حي موضوع على طاولة، ودعامة قهوة عملاقة مصنوعة من الألياف الزجاجية تبدو وكأنها تتساقط بسرعة كاملة، ويد فنية ضخمة ثلاثية الأبعاد تحمل الزوار كأنهم دمى صغيرة.

يمكن للزوار الاستمتاع بكابينة فيديو وإنشاء مقاطع فيديو رائعة مدتها من 5 إلى 10 ثوانٍ بخلفيات متعددة بخلفيات متنوعة تقدم تجربة واجهة مستخدم مخصصة. كما تعد الأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد الجذابة والمصممة خصيصًا جزءًا من المعرض، من بينها تجسيد لتنين بالحجم الطبيعي وثعبان ضخم كأنه حقيقي يبدو أنه يحطم جدارًا ويعبر إلى الجانب الآخر، وتجسيديات أخرى لثعابين متعددة على سلالم يبدو أنها تنزلق من طرف إلى آخر مما يجعل الزوار يرتجفون مما يضفي على التجربة شعورًا بالإثارة.

إضافةً إلى ذلك، يتميز عالم الخدع البصرية بتجسيد العديد من الحيوانات الضوئية الجذابة للمستكشفين المبتدئين للتفاعل معها والاستمتاع بها. وتشمل هذه الميزات عرضًا شبيهًا بالرسوم المتحركة لباندا وكلب آلي لطيف. ويتيح العرض فرصةً رائعة للعائلات، خصوصاً أولئك الذين لديهم أطفال صغار للتواجد معًا وقضاء وقت ممتع.

تشتهر نيشن تاورز بصناعة العروض الافتراضية والمرئية الفريدة وتقديمها لزوارها. ويعد متحف الغموض الطبيعي وآلة الزمن بمثابة المثالين الرائعين اللذين أقيما العام الماضي وحققا نجاحًا باهرًا.

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