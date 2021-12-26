«بوسبورس» يعتزم افتتاح فرعاً سادساً في الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف «بوسبورس» عن عزمه افتتاح فرع جديد في الدولة في «ياس مول» بالعاصمة أبوظبي ليصل إجمالي فروعه إلى 6 فروع في الإمارات. ولدي «بوسبورس» حالياً 4 فروع في دبي في داون تاون بوليفارد، ودبي مول، ومردف سيتي سنتر، وجي بي ار، إضافة إلى فرع أبوظبي مول في العاصمة أبوظبي.

ويعتزم «بوسبورس» الاحتفال بقدوم العام الجديد 2022، في ثلاثة فروع في دبي وهي «دبي مول»، «داون تاون بوليفارد» وبمحاذاة شاطئ «جي بي ار»، بما يوفر إطلالة رائعة على احتفالات دبي بالعام الجديد في «عين دبي» التي أطلقت حديثاً والألعاب النارية والضوئية من برج خليفة، التي تستقطب أنظار العالم.

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