مذكرة تفاهم بين مصرف عجمان و«الإمارات للتنمية» لتسهيل التمويل المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: عجمان - البيان

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وقّع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير برنامج لضمان التسهيلات المالية والتمويل المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وتأتي المذكرة في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، وستركز الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.

وقع الاتفاقية في المبنى الرئيسي لمصرف عجمان محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية وبرنامج تمويل مشترك لعملاء مصرف عجمان من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيقدّم مصرف عجمان تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية، كما يهدف هذا التعاون إلى دعم سكان الإمارات الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وذلك عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويشكل برنامج الضمان الائتماني والتمويل المشترك منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية ومصرف عجمان على حدٍ سواء،، حيث يساهم في زيادة التسهيلات المالية الممنوحة لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بالدرجة الأولى على القطاعات الصناعية الحيوية، ومنها مجالات التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وقال محمد أميري: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى أن نوفر لشركات الأعمال وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات فرص الاستفادة من مزايا منتجاتنا وخدماتنا المالية، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي. إن التعاون بيننا وبين مصرف الإمارات للتنمية سيجمع مواردنا المشتركة وسيوحد قدراتنا التمويلية ليشكل خطوةً فاعلة في دعم الأعمال وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمضي قدماً بعد الفترة المليئة بالتحديات التي رافقت جائحة (كوفيد19)، ونحن ملتزمون بدورنا بمواصلة الجهود لتوسيع الحلول التمويلية التي من شأنها تسريع حركة النمو والتطور بالإمارات.

وقال أحمد النقبي: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب اقتصاد الدولة. وسيساعد وصولها المتزايد إلى التمويل على تطوير أعمالهم وتنميتها، ويعزز مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. ويلتزم المصرف بسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الرئيسية. وفي هذا الإطار، يسعدنا العمل مع مصرف عجمان. لدعم الشركات ورواد الأعمال للوصول إلى خيارات تمويلية أوسع، مما سيخدم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

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