70 % من المستهلكين في الإمارات يعتزمون شراء سيارة جديدة في عام 2022

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم أكثر من 70% من المستهلكين في الإمارات شراء سيارة جديدة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لمسح أجرته «أودي أبوظبي». استكشف استطلاع YouGov الذي شمل 1000 من سكان الإمارات نية شراء سيارات جديدة أو مستعملة في عام 2022 وكيف تغيرت معنويات المستهلكين تجاه شراء السيارات وسط الوباء المستمر.

في تحول كبير في صناعة السيارات التي اعتمدت تقليدياً على التجربة المادية والفعلية لشراء السيارة، قال 20 % من السكان إنهم منفتحون الآن على شراء سيارة عبر الإنترنت من خلال تجار التجزئة الموثوق بهم، حيث تساهم كل من تدابير التباعد الاجتماعي والرغبة في الحد من الاتصال البشري في هذه النتائج.

وقال مارك أوستن، المدير العام «أودي أبوظبي» تعليقاً على النتائج: «لقد كان لقطاع السيارات نصيبه من الانتكاسات في العامين الماضيين، لكن النية القوية لشراء سيارات جديدة بين غالبية المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ليست كذلك، حيث يسلط الضوء فقط على الانتعاش الإيجابي في قطاع السيارات لعام 2022، ولكن أيضاً يسلط الضوء على عادات الإنفاق الصحية الشاملة في البلاد. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى بداية التحول في شراء السيارات عبر الإنترنت، حيث يرغب المزيد من العملاء في خيار انتقاء وشراء المركبات التي يريدونها عبر الإنترنت. باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، مما يمكن المشترين من التسوق في الوقت الذي يناسبهم، واستكشاف الميزات التي يريدونها في السيارة واختيارها والحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه».

وأشار إلى أنه في حين أن نية الناس لشراء سيارة جديدة تبدو قوية، إلا أن 32% من المشاركين أجابوا أنهم منفتحون على استكشاف خيارات السيارات المستعملة. أما بما يتعلق بتخصيص ميزانية لسيارة جديدة وسط الوباء، قال 23٪ إن لديهم ميزانية أقل/ محدودة الآن مقارنة بالعام الماضي، مع 22٪ من المشاركين يفكرون في خيارات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».

وأضاف «إن الطلب على السيارات المستعملة آخذ في الازدياد، خاصة بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها أربع سنوات أو أحدث، حيث تحتوي هذه المركبات على الكثير من التقنيات الحديثة، ولكنها ليست باهظة الثمن مثل السيارات الجديدة. وأضاف أوستن:»نحن موطن لأحد أكبر المخزونات في المنطقة لسيارات Audi المعتمدة المستعملة والتي تعمل وتمنح نفس الشعور باقتناء السيارات الجديدة وإن كان ذلك بتكلفة مخفضة".

وتُظهر الأفكار الإضافية من الاستطلاع أنه مع انتشار الوباء والتخوف الناتج من استخدام وسائل النقل العام، يتطلع 27٪ من المستهلكين لأن يصبحوا مالكي سيارات لأول مرة. كما أن الوعي العام بشأن القضايا البيئية يؤثر على الرغبة المتزايدة في شراء السيارات الكهربائية في قطاع السيارات، حيث يبحث 29٪ عن طرز صديقة أكثر للبيئة.

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