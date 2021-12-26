إطلاق مشروع «وصل غرين بارك» في رأس الخور

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت وصل للعقارات إطلاق مشروع «وصل غرين بارك»، الوجهة السكنية والتجارية في قلب منطقة رأس الخور، ويتألف المشروع الضخم من 41 مبنى، تضم 2,527 وحدة سكنية، تتراوح بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.

ومن المقرر أن يتم تسليم «وصل غرين بارك» على 3 مراحل، حيث تطلق وصل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بإجمالي 1,766 وحدة سكنية في 27 مبنى، بينما تعتزم إطلاق المرحلة الثالثة التي تتألف من 14 مبنى تضم 761 وحدة سكنية و157,144 قدماً مربعة من المساحات المخصصة للتجزئة في العام المقبل.

ويتميز المشروع بانتشار المساحات الخضراء في أرجائه، إضافة إلى سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، كما يوفر لقاطنيه العديد من المرافق المميزة، بما في ذلك منطقة مخصصة للعب الأطفال، وصالة رياضية، وملاعب رياضة الريشة الطائرة «البادمنتون» والتنس، ومركز للمجمع، بالإضافة إلى حوض للسباحة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الجديد في إطار مهمة وصل الهادفة لتلبية احتياجات العملاء في العديد من أنحاء دبي، ويعدّ وصل غرين بارك من أكبر المشاريع التي تطلقها الشركة، ويناسب الأشخاص الذين يرغبون بالتنقل بسلاسة، عبر الطرق الرئيسية السريعة في دبي.

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