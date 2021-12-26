"الموارد البشرية والتوطين" تختصر خطوات إنجاز 3 خدمات مرتبطة بالعمالة المساعدة

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير خدمات الغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل وذلك من خلال اختصار خطوات إنجاز هذه الخدمات.

وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة حرص الوزارة على تقديم خدمات العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها وبما يتناسب مع تطلعات أصحاب العمل ويحقق سعادتهم .. مشيرا إلى أن تطوير الخدمات الثلاث المشار إليها يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفذها الوزارة لتطوير جميع خدمات العمالة المساعدة البالغ مجموعها 18 خدمة.

ويمكن لصاحب العمل إنجاز أي من خدمات الغاء أو تجديد تصريح إقامة العامل المساعد أو تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل من خلال التطبيق الذكي للوزارة دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر واسم المستخدم حيث يتعين على صاحب العمل إدخال رقم بطاقة هويته وتاريخ ميلاده وكذلك إدخال رمز التحقق في الصورة الظاهرة أمامه في التطبيق حيث سيتم إرسال رسالة نصية له برمز التحقق OTP على رقم هاتفه المتحرك المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ .

ويتعين على صاحب العمل إدخال رمز التحقق المرسل إليه واختيار العامل المطلوب اجراء الخدمة على ملفه وكذلك إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم حيث سيتم إرسال الطلب مباشرة إلى الهيئة للمعالجة وإرسال بريد إلكتروني لصاحب العمل بإيصال الدفع ونسخة من العقد الموثق (في حالة خدمة تجديد تصريح الإقامة لعامل مساعد) .

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تقدم 18 خدمة لأصحاب العمل الراغبين باستقدام واستخدام العمالة المساعدة حيث تتوافر هذه الخدمات عبر التطبيق الذكي للوزارة mohre المتوافر في متجري جوجل بلاي وابل ستور فضلا عن الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae وكذلك مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060.

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