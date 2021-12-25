وجهات الشارقة تستعد لاحتفالات رأس السنة بعروض الألعاب النارية والتخييم

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد الوجهات العائلية الشهيرة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، إذ تنظم كل وجهة فعاليات خاصة لاستقبال العام الجديد في 31 ديسمبر، تشمل عروض الألعاب النارية، وتجارب الطعام المذهلة والتخييم.

سيضيء عرض الألعاب النارية الرائع، سماء الشارقة في واجهة المجاز المائية، لمدة 10 دقائق، مع بدء العد التنازلي للعام الجديد. وتشكل هذه الوجهة الترفيهية المعروفة بمطاعمها المتميزة والمتنوعة، مكاناً مفضلاً للعائلات، خلال ليلة رأس السنة الجديدة، وقد اجتذبت آلاف الزوار على مدار السنوات القليلة الماضية.

أما شاطئ خورفكان على الساحل الشرقي، فسيكون هذا العام، أحد أجمل الشواطئ وأكثرها تألقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقدم عرضاً مذهلاً للألعاب النارية لمدة 10 دقائق.

استمتاع

سيتمكن الزوار والعائلات من الاستمتاع بعشاء شهي، من مجموعة متنوعة من المأكولات، ومشاهدة الألعاب النارية المبهرة في المقاهي والمطاعم الموجودة في كلا الوجهتين.

سيتمكن الضيوف من حجز الطاولات بجانب مياه البحيرة الهادئة، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالة حصرية، لمشاهدة عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية، بعيداً عن صخب المدينة. وستكون الموسيقى الحية والمأكولات الرائعة، جزءاً من هذه التجربة الخاصة. المغامرات الصحراوية، وتجربة التخييم ليلة احتفالات رأس السنة في مليحة.

مليحة

يقدم مركز مليحة للآثار، ليلة لا تُنسى للزوار ليلة رأس السنة في مليحة، حيث يقدم عروضاً حية، تشمل رقصة التنورة التقليدية، ورقصة النار وجلسة الجيتار. وسيتمكن الضيوف من قضاء الليل في صحارى مليحة السحرية داخل المخيمات. وسيبدأ الاحتفال المليء بالترفيه والمغامرات، الساعة 6:00 مساءً يوم 31 ديسمبر، وينتهي بحلول 8:00 صباح اليوم التالي.

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