«حرة الحمرية بالشارقة» تستقطب «جران كرافت» الهندية للمعادن

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن انضمام شركة «جران كرافت» الهندية المتخصصة بقطاع إنتاج المعادن الخاصة بمرافق المباني والمشاريع الأيقونية والعملاقة، إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها، وذلك تكريساً لمكانة إمارة الشارقة الاقتصادية وجاذبيتها المتنامية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكشفت الهيئة أن شركة «جران كرافت» استأجرت أرضاً في المنطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 323 ألف قدم مربع، وبقيمة استثمار تبلغ 22 مليون درهم كمرحلة أولى و45 مليون درهم في المرحلة الثانية بإجمالي استثمار يصل إلى 67 مليون درهم.

وجاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة بالحمرية خلال توقيع مذكرة تفاهم جرت مؤخراً في مقر الهيئة، من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وجي. جورج مدير شركة «جران كرافت»، بحضور مسؤولين ومدراء من الجانبين.

حضور

وتشتهر شركة «جران كرافت» التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة، بتنفيذها لعدد من المشاريع الأيقونية المتميزة في دولة الإمارات وتمتلك حضوراً قوياً في دول الخليج العربي والعالم، كما تختص بتصميم وتصنيع وتركيب مرافق ومعالم بارزة من خلال أحدث التقنيات الإنشائية والبحث والتطوير، ومن أبرز مشاريعها (فندق بجزر شيبارة الجنوبية بالبحر الأحمر، ومتحف المستقبل، وفندق ميدان، ومشروع الموج في مسقط ودار الأوبرا السلطانية في مسقط ومتحف عُمان عبر الزمان بمسقط)، وخلال السنوات الأخيرة وسعت شركة «جران كرافت» نطاق عملياتها لتتخطى حدود منطقة الخليج، فضلاً عن إنشاء قسم جديد للتجهيزات بالتعاون مع شركة «أرابتك» وهو ما أسهم بتعزيز القدرات الداخلية للشركة ودعم خدمات الإنشاء التي تقدمها جران كرافت لتغدو واحدة من أفضل مزودي خدمات البناء والهندسة في هذا القطاع. كما تمتلك الشركة العديد من منشآت التصنيع بدولة الإمارات، وتحظى بقدرات تكنولوجية متقدمة ولديها أكثر من 800 موظف من ذوي الخبرة والمهارات العالية، بما في ذلك الإمكانات المتقدمة والمتطورة لقسم الهندسة بالشركة.

حلول

وأكد سعود سالم المزروعي، أن الهيئة تسعى دوماً لاستقطاب الشركات الفريدة وذات التخصصات النوعية التي تقدم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة ضمن قطاعات متنوعة منها تكنولوجيا التصنيع والإنشاءات، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كحاضنة للتقنيات المتقدمة في المجال الصناعي والابتكارات الجديدة، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية الاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، لافتاً إلى أن انضمام شركة «جران كرافت» إلى قائمة الشركات العالمية العاملة في حرة الحمرية، يعد خطوة مهمة تؤكد تميز الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الشارقة ودولة الإمارات عموماً، وهو إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة للاستعداد للمستقبل.

تنوع

وأضاف المزروعي: إن الأداء المتميز والمكانة العالمية التي تحظى بها حرة الحمرية كوجهة مفضلة لشركات واستثمارات القطاعات الإنشائية والمبتكرة فضلاً عن توفر البنية التحتية التجارية واللوجستية وشبكة الربط متعددة الأنماط، جعل منها وجهة مستقطبة للاستثمار الأجنبي الاستراتيجي المباشر، ومنصة انطلاق للشركات العالمية بفضل المميزات الفريدة التي تقدمها حرة الحمرية لهذه الشركات على اختلاف تخصصاتها لتعزيز انتشار منتجاتها وحلولها وزيادة إيراداتها بوتيرة أسرع، ووصولها بشكل مباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، عبر قطاعات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

مرحلة

من جانبه قال جي. جورج: «نبحث باستمرار عن سبل جديدة تتيح لشركتنا تطوير خدماتها المتميزة ليتسنى لنا تنفيذ المشاريع الأيقونية والعملاقة سواء على مستوى دولة الإمارات أو منطقة الخليج العربي»، مؤكداً أن الشركة تقف على أبواب مرحلة جديدة من خلال استثمارها الجديد بالمنطقة الحرة بالحمرية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الفريدة والخدمات ذات القيمة المضافة للشركات، فضلاً عن شبكة مرافق لوجستية وميناء بعمق 14 متراً، والذي كان سبباً رئيسياً لاختيار حرة الحمرية كونه سيمكن الشركة من تصنيع المرافق الخاصة بأحد المشاريع العملاقة التي تنفذها في ميناء البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه ولأول مرة ستقوم الشركة ببناء هيكل متكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ سيتم تجهيزه داخل المصنع وشحنه من ميناء الشارقة إلى جزر البحر الأحمر، مشيداً بالخدمات والتسهيلات الاستثمارية المتوفرة في المنطقة وبدعم المسؤولين في حمرية الشارقة، وحرصهم على توفير كافة الاحتياجات بسرعة قياسية، مؤكداً أن هذه العوامل ستتيح للشركة القيام بنشاطاتها بكفاءة وفعالية عاليتين، وتعزز من تنافسيتها ووصولها إلى شريحة أوسع من المتعاملين في أسواق المنطقة.

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