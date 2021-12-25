29 مشروعاً شبابياً تقتحم سوق العمل في 6 مواقع برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مشاريع العربات المتنقلة الشبابية إثبات ذاتها بفضل الدعم المباشر وغير المباشر من الجهات المختصة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية عدة، حيث لاقت هذه المطاعم رواجاً كبيراً بين السياح والمقيمين في المناطق السياحية والطبيعية، بالإضافة لدورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط قطاع التجزئة، بفضل الدعم المباشر وغير المباشر من الجهات المختصة في تشجيع الشباب على افتتاح مشاريعهم الخاصة.

وكشف الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن وضع خطط لاستحداث آلية جديدة تسمح باستدامة مشاريع العربات المتنقلة خلال فصول السنة بأكملها، من خلال دعم التجمعات والتي تخدم المناطق السكنية بمتنزهات للعربات المتنقلة يتم استثمارها من أحد المتعاملين ودعمها وتجهيزها بالكامل على أن يتم تجميع مجموعة من العربات فيها لضمان استمراريتها.

والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ذلك دائرة البلدية ودائرة الخدمات العامة لتطوير مواقع العربات المتنقلة المعتمدة والعمل على استحداث مواقع جديدة مناسبة للعربات المتنقلة، مؤكداً أن دعم مشاريع العربات المتنقلة يستهدف إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين تستند إلى قوانين وسياسات واضحة وإجراءات مبسطة من شأنها توفير أرضية مثالية لتأسيس المشاريع الاقتصادية في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات «قصة نجاح» لتسليط الضوء على المشاريع الناجحة في رأس الخيمة عبر توثيقها في كتيبات، ومبادرة «راك شباب» للترويج للمنشآت التجارية المتميزة للمواطنين لدعمهم والتسويق لهم، ومبادرة «تطوير» لتدريب وتطوير الرخص التجارية الصغيرة على أساسيات وركائز النجاح، ومبادرة دعم الرخص التجارية الصغيرة عبر اتفاقيات تعاون مع منصات إلكترونية «طلبات» و«نون محلي» و«كشك أونلاين»، والإعفاء من الرسوم الحكومية لإنشاء المشاريع من خلال صندوق خليفة أو مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، وتقليل المصروفات على رواد الأعمال بالانضمام لبرنامجي «رخصة الغد» و«التاجر الافتراضي» برسوم رمزية لا تتعدى الـ 1000 درهم.

وأضاف: أصدرت اقتصادية رأس الخيمة تصاريح تسمح للعربات المتنقلة إمكانية مزاولة نشاطها في مواقع مختلفة في الإمارة، بمجموع 29 تصريحاً يعملون في 6 مواقع 5 منها مجانية من دون رسوم في أهم مواقع الإمارة استقبالاً للزوار «كورنيش الرمس وكورنيش المعيريض ومخرج 122 باتجاه إمارة رأس الخيمة ومخرج 122 باتجاه إمارة دبي بعد دوار الطويين»، مؤكداً أن مخالفات العربات المتنقلة ترتكز على الحالات التالية: مزاولة النشاط من دون تصريح، وعدم تجديد التصريح، والوقوف في الأماكن غير المخصصة للعربات، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المقدمة للزبائن.

وأوضح النقبي، لا تخلو حالات إصدار ترخيص وتصريح العربات المتنقلة من ثلاث حالات: تتمثل في رخصة قائمة ومسجلة في الإمارة، ورخصة قائمة ومسجلة في إمارة أخرى، ورخصة جديدة.

وأشار إلى أن مشاريع العربات المتنقلة تمثل ابتكاراً شبابياً بتصاميم عصرية تعكس طموح هؤلاء الشباب وإبداعهم، ولذلك ينبغي أن يكون تصميم وشكل العربة يتناسب مع المنتج الخاص بالمشروع، من خلال تقديم تصميم جرافيكي يحتوي على ملصقات ورسومات ملونة على العربة وشعار واسم الشركة بهدف تنمية شعور هؤلاء الشباب بقيمة مشاريعهم وكيفية تطويرها والتوسع في أنشطتها، حيث توفر الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة العديد من برامج الدعم لأصحاب تلك المشاريع في مرحلة التأسيس لتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز