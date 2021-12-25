«سياحة عجمان» تصدر مجموعتها القصصية الترويجية الجديدة

المصدر: عجمان – البيان

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أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان العمل الثقافي الترويجي الثاني ضمن سلسلة قصصية موجّهة للأطفال تحت عنوان «القصص الترويجية لإمارة عجمان»، والتي تتضمن وصفاً مشوقاً لأهم معالم ومظاهر الحياة في إمارة عجمان، وذلك ضمن أجندتها لإثراء المحتوى الثقافي والفني الخاص بالإمارة، وتماشياً مع فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم».

وأقامت الدائرة فعالية لقراءة المجموعة الترويجية الجديدة من قصص الأطفال في مركز سيتي سنتر عجمان، وضمن نشاط مهرجان المأكولات والمرح - Outdoors الذي يحتضنه المركز خلال موسم الشتاء الحالي. وضمت الفعالية مجموعة أنشطة ترفيهية ومتنوعة للأطفال. ويصاحب هذا الحدث حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً على برنامج «إنستغرام» وهي عبارة عن مسابقة أسبوعية ستمتد على مدى ثلاثة أسابيع يقوم الفريق من خلالها بطرح 3 أسئلة محددة تتناول المعالم والوجهات الخاصة في إمارة عجمان. وسيحصل الفائزون الثلاثة على المجموعة القصصية الكاملة.

ودأبت دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إطلاق مجموعات قصصية موجّهة للأطفال للترويج للإمارة، بهدف دعم قطاع الصناعات الإبداعية، والتركيز على أهم الوجهات السياحية في إمارة عجمان بما فيها منطقتي المنامة ومصفوت.

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