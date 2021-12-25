«أوف ذا هوك» الفلبينية تتوسع في الإمارات بافتتاح 10 فروع

المصدر: دبي- البيان

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تستعد مجموعة الأعمال «أوف ذا هوك» الفلبينية القابضة للتوسع في دولة الإمارات بعد أن حققت إنجازات مشهودة منذ افتتاحها كمشروع تجاري صغير في عام 2016، والذي تأسس من قبل ثمانية أصدقاء فلبينيين لزيادة دخلهم كمغتربين، وتوسع الآن إلى 10 فروع في جميع أنحاء الإمارات - مع افتتاح فرعين آخرين في رأس الخيمة والفجيرة في يناير وفبراير 2022.

ووقعت المجموعة مؤخراً في دبي عقدين فرانشايز لافتتاح فرع في المنار مول، رأس الخيمة بحلول يناير 2022، و الآخر في الفجيرة في فبراير 2022.

وقال رولي بروكاليس، المدير الإداري لمطعم أوف ذا هوك للمأكولات البحرية: «إن افتتاح فرعين جديدين في الإمارات هو تعبير عن روح ريادة الأعمال الفلبينية».

وأشار بروكاليس إلى أن «أوف ذا هوك» هي سلسلة مطاعم مأكولات بحرية مملوكة للفلبينيين بنسبة 100٪ في الإمارات»، مضيفًا: «بدأنا (ثمانية أصدقاء فلبينيين) كمشروع تجاري صغير في عام 2016 لزيادة دخلنا كمغتربين. وبعد خمس سنوات فقط، أصبح لدى «أوف ذا هوك» القابضة الآن 10 فروع في جميع أنحاء الإمارات، ومن المقرر افتتاح المزيد من المطاعم في المناطق الشمالية الشهر المقبل».

العملاء المخلصون

وقال ألفين أليفيانو، أحد الشركاء في «أوف ذا هوك» رأس الخيمة: «يشرفنا أن نكون جزءًا من سلسلة مطاعم المأكولات البحرية أوف ذا هوك المتنامية في الإمارات. نؤكد لعملائنا المخلصين جودة الطعام وتوفير كل ما يلزم من أجواء رائعة».

وأضاف أليفيانو: «إن أوف ذا هوك ابتكار إماراتي تم تصميمها وتطويرها في الإمارات من قبل المغتربين الفلبينيين. شخصياً، استلهمت من حرص وفطنة عمل قائدنا، رولي بروكاليس. لقد قرأت إحدى مقالاته المنشورة حيث تحدث عن مشاركة قصة نجاح عمله. وقد حفزني ذلك على الاستثمار في أوف ذا هوك وكذلك تشجيع أصدقائي على أن يكون لديهم فرعنا الخاص في رأس الخيمة».

وتابع أليفيانو: «تتمثل مهمتنا في رأس الخيمة في تقديم نفس جودة المنتجات والخدمات الجيدة أو الأفضل من ذلك تجاوز توقعات عملائنا».

بيئة عمل مزدهرة

وقال إدوين آغا، الشريك الإداري في «أوف ذا هوك» الفجيرة: «يعد التوسع في المناطق الشمالية شهادة على بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارات. على وجه الخصوص، أعتقد أن الفجيرة مثل التنين النائم وإمكانات الأعمال في الإمارة كبيرة».

«نحن سبعة شركاء في «أوف ذا هوك» الفجيرة. تم تشكيل مجموعتنا بمبادرة من أنالي أجريتو في وقت مبكر من هذا العام. لقد دعتنا إلى طرح المشاركة في امتياز «أوف ذا هوك» في الفجيرة ليس فقط للقيام بأعمال تجارية ولكن أيضًا لتعزيز فلسفتنا في العمل».

وأضاف آغا: «هدفنا هو الاستجابة لرضا عملائنا من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لهم وتجربة تناول طعام مريحة مع منتج عالي الجودة. وتتمثل رؤيتنا في أن نصبح مطعمًا رائدًا لتناول الطعام في الفجيرة، بهدف شامل يتمثل في مرونة الأعمال التنافسية والمرونة والمسؤولية الاجتماعية».

أول امتياز

في غضون ذلك، حظي الامتياز الأول لـ «أوف ذا هوك» في الشارقة والذي افتتح الشهر الماضي بتعليقات إيجابية من العملاء من مختلف الجنسيات.

أوضحت جوليفيت ديلا كروز، المدير الإداري لمطعم «شيف سيجنيتشر»: «لقد حصلنا على عملاء مخلصين لأننا لا نعرض الضيافة الفلبينية فحسب، بل نقدم أيضًا أطعمة طازجة لذيذة وفاخرة لجميع الجنسيات. نحافظ على نفس المستوى العالي من «أوف ذا هوك» التي تقدم المأكولات البحرية «الحقيقية»، بدون مكونات أو معالجة بالحد الأدنى مع ضمان ولاء العملاء القوي وابتكار الطهي من أجل استمرار النجاح».

كان إحضار «أوف ذا هوك» إلى الشارقة اختيارًا جيدًا. نحن نؤمن بإمكانيات الشارقة، بفضل عدد سكانها الكبير وتنوعها الديموغرافي وحقيقة إن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعملون في الإمارات الأخرى الذين جعلوا الشارقة موطنًا لهم.

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