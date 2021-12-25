احتفالات متنوعة في دبي خلال موسم الأعياد

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل دبي بموسم الأعياد وليلة رأس السنة في كل عام، بليالٍ حافلة بالفعاليات المليئة بالبهجة والأوقات الممتعة، التي لا تُنسى، وفي هذا السياق، كشف مطعم «القرية التركية» -الحائز على عدة جوائز- عن مجموعة متنوعة من تجارب الطهو الأصيلة الفريدة من نوعها، وذلك من خلال أطباق مُنتقاة خصيصاً، تمزج بين المكونات والنكهات التركيّة الأصيلة، مع فن الضيافة التركية المحبوبة للغاية، لخلق تجربة تذوق لا تُنسى مع الاحتفال بنهاية العام.

يمكن لضيوف المطعم الاحتفال بنهاية العام أو بدء العام الجديد عبر اكتشاف عالم جديد تماماً من عروض الطهي الصحية التي تأخذ الطعام الشرقي إلى مستوى آخر مع النكهات الموسمية الرائعة والتقديم المميز للأطباق؛ حيث يسعد مطعم «القرية التركية» بتقديم بعض من مفاهيمه الملهمة لتناول الطعام والتي تتضمن خلق أجواء للمرح والتسلية والاستمتاع بتجارب الطهي الاجتماعية.

ومع قدرته على تنظيم الفعاليات والمناسبات الكبيرة التي يمكن أن تستوعب أكثر من 500 ضيف عبر ثلاثة طوابق؛ يمكن لمطعم «القرية التركية» تقديم قائمة وجبات احتفالية يتم إعدادها خصيصاً لتناسب احتفالات الشركات والمناسبات العائلية خلال موسم الاحتفال بالأعياد.

موقع استراتيجي

ودعا المطعم الذي يحتل موقعاً استراتيجياً بمنطقة جميرا 1 (عبر شاطئ «لا مير دبي»، بجوار سبينس ومسجد جميرا الكبير)، وفي ممشى «دبي فستيفال سيتي مول» بإطلالة على النافورات، زواره للاستمتاع بتناول المَزّة المقدمة على أطباق بطول متر كامل، والتي تشتمل على مُقبّلات أساسية مع شرائح الدجاج المقرمشة ولحوم الضأن اللذيذة وأطباق اللحم البقري المتنوعة؛ المنقوعة في البهارات والتوابل طوال الليل. واختتم وجبتك بلمسة حلوة مع الحلويات التركية التقليدية التي تشمل الكنافة والبقلاوة المحشوة بالكريمة والفستق، إلى جانب طبق الأرز بالحليب الغني بالكريمة؛ الأفضل في المدينة.

ويتم توفير عروض الوجبات لليلة رأس السنة الجديدة بسعر 350 درهماً في فرع جميرا، و 450 درهماً لأماكن الجلوس الداخلية، و 550 درهماً لمقاعد الجلوس المميزة في الشرفة والتي تتيح لكم الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في «دبي فستيفال سيتي». كما يمكن للضيوف الاستمتاع أيضاً بمشاهدة غير منقطعة لعروض الألعاب النارية في «برج خليفة» و «لا مير» من منفذ طريق الشاطئ.

تجربة المانغال

وقال أمير فلتس مدير مطعم «القرية التركية» أن المطعم بتقديمه لأجود قطع اللحم الممتازة المحضرة لدينا بالمطعم؛ والتي تعزّز من تجربة التذوق المتفردة للمشويات التركية التقليدية (المعروفة باسم «المانغال» باللغة التركية)؛ حيث يمكن للضيوف تحديد اختياراتهم المفضلة من اللحوم المتبلة بصورة شخصية والاستمتاع بتناول وليمة مميزة على طاولات الشواء التي تأتي مجهزة بشواية فحم خاصة بمخرج للأدخنة مصمم خصيصاً حسب الطلب.

هذا كما يمكن لرواد المطعم اختيار الدجاج المتبل والكباب والنقانق بأنفسهم، وإعداد الوجبات برفقة الأصدقاء وأفراد العائلة؛ مع استمتاعهم في نفس الوقت بتناول وجباتهم مع السلطات والخبز الطازج القادم من الفرن مباشرة والصلصات والمقبلات الباردة والمياه ومشروب العيران التركي.

يمكن الاستمتاع بتجربة تناول المشويات التركية «المانغال»؛ والتي تعد مثالية للقاءات وتجمعات العائلة والأصدقاء على الغداء أو العشاء؛ مقابل 50 درهماً إماراتياً للفرد الواحد، شاملة للفحم والمياه ومشروب العيران التركي والسلطات والمقبلات الباردة المقدمة على الطاولات؛ بينما يمكن الحصول على الدجاج واللحوم بدءاً من 110 دراهم إماراتية لكل كيلوغرام متاحة للمشاركة.

متجر «بقال»

وعند مدخل مطعم «القرية التركية» على طريق الشاطئ، توجد جوهرة مخفية في شكل متجر بقالة مميز باسم «بقال Bakkal» (والذي يعني متجر بقالة باللغة التركية). ويتميز متجر «بقال» بمجموعة متنوعة من السلع الطازجة والمجففة والمجمدة التي يتم استيرادها من تركيا أسبوعياً، وهو بمثابة متجر الأحلام بالنسبة لعشاق الحفلات الذين يتطلعون إلى الحصول على وجبات خفيفة جاهزة يمكن إعدادها بسهولة للعائلات الكبيرة العدد وحفلات الأحباء والأصدقاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز