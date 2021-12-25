مالية عجمان تحصد جائزة «المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً 2021» العالمية

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت دائرة المالية بحكومة عجمان، على جائزة «المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً في المجال المالي 2021»، وهي جائزة من ضمن قائمة جوائز «جلوبال بزنس أوتلوك» العالمية (Global Business Outlook)، لمساهماتها في دعم التحول الرقمي، وتوفير خيارات وقنوات دفع رقمية متميزة متنوعة، تلائم مختلف فئات المتعاملين.

وجاءت الجائزة، تقديراً لجهود الدائرة، ولاستراتيجيتها القائمة على الابتكار، والتي وضعت بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتماشياً مع «رؤية عجمان 2021»، المرتكزة على العمل كفريق واحد، لتكون الإمارة مساهماً رئيساً في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحول إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية بحكومة عجمان، إن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية لكافة الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، أثمر عن تسهيل وتقديم الخدمات بكل يسر وبساطة، إلى كافة المتعاملين.

وأضاف الشيخ احمد بن حميد النعيمي، أن ما شهدناه من تطور في التقنية الحديثة، وتدشين وإطلاق العديد من الخدمات المبتكرة، يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع، ويعكس جهود الدوائر الحكومية في مواكبتها للتطور المستمر، بما ينسجم مع رؤية حكومة عجمان.

وأشاد سموه بجهود الموظفين في مالية عجمان، متمنياً أن تستمر مجهوداتهم نحو العمل الجاد، لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى الإمارة والدولة.

وأشار إلى أن الجائزة تضمنت ضمن معاييرها، دراسة أفضل الممارسات التي يتبعها المرشحون لمواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع التكنولوجيا، ومدى قدرتهم على الاستفادة منها، وتوظيفها بالشكل الأمثل، لتطوير حلول رقمية ذكية، من شأنها أن تسهم في تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات.

من جانبه، أعرب سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأكد أن فوز الدائرة بهذه الجائزة، جاء نتيجة لاعتمادها على معايير الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية، التي تتماشى مع أهداف الدائرة الاستراتيجية، وسعيها إلى ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة عجمان بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، في مجال التحول الرقمي.

الجدير بالذكر، أنه بإمكان المتعاملين والمقيمين بالدولة، استخدام «محفظة عجمان» للدفع، مقابل خدمات حكومة عجمان، بالإضافة إلى الخدمات اليومية، مثل الاتصالات والكهرباء، عبر تطبيق «عجمان ون».

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