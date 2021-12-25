بيع وحدات مشروع «بن غاطي روز» في دبي خلال ساعات من عرضه

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، أن أحدث مشاريعها «بن غاطي روز»، الواقع في منطقة قرية الجميرا الدائرية، شهد نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً، حيث تم بيع المشروع بالكامل في غضون ساعات فقط من إطلاق عملية البيع، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات عالية الجودة والمتواجدة ضمن مواقع ممتازة في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في فندق الفورسيزون في دبي يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: «إن إطلاق المبيعات في أحدث مشروعات الشركة يعكس مواصلة النهج التوسعي لها في قطاع العقارات بدبي ولتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة، ويعتبر «بن غاطي روز» مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على المشروعات العقارية ذات التكلفة المنخفضة في المناطق الحيوية في دبي».

وكشف الرئيس التنفيذي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 200 مليون درهم، وتم تمويل المشروع بالكامل من التدفقات النقدية التابعة للشركة من دون أي قروض.

وأضاف محمد بن غاطي، إن القطاع العقاري في دبي يواصل تعزيز موقعه وأداءه القوي ويتغلب على التحديات، وهو ما أكده الإقبال الواسع على مشروع «بن غاطي روز»، ويُعزى أداء المبيعات المتميز على مستوى السوق إلى عوامل عدة، أهمها التزام الشركة بتلبية الطلب الحالي في السوق، وإطلاق منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وتابع: «بفضل موقعها المتميز كإحدى أهم المناطق الحيوية في دبي، تواصل قرية جميرا الدائرية جذب مجموعة متنوعة من المشترين الراغبين بامتلاك عقارات عالية الجودة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وتجارب ترفيهية عالمية المستوى، بجانب إمكانية الوصول السريع إلى قلب الإمارة».

وأكد أن «بن غاطي» للتطوير العقاري تحرص على تطوير استراتيجية الأعمال لديها باستمرار للتكيف مع التحديات الاقتصادية التي تظهر من حين لآخر، لافتاً إلى أن الشركة تدير حالياً أكثر من 40 مشروعاً بقيمة استثمارات تزيد على 3.5 مليارات درهم في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومشروع «بن غاطي روز» في وسط قرية الجميرا الدائرية (JVC) التي تعد مشروعاً سكنياً فاخراً ومناسباً للعوائل ومن أكثر المناطق في دبي كعائد استثماري ومن أكثرها طلباً للإيجار والتملك لمتوسطي الدخل، وسيبدأ التسليم في أغسطس 2022.

ويتكون المشروع من 5 طوابق بالإضافة إلى محلات تجارية في الأسفل والتي تم تأجيرها بالكامل، ما يرفع العائد الاستثماري للملاك، وتتكون الشقق من غرفة أو غرفتين أو3 غرف بمساحات تبدأ 660 قدماً و1000 قدم و1285 قدماً على الترتيب.

ويضم المشروع العديد من الخدمات والمرافق المميزة مثل حوض سباحة، ونادٍ صحي ورياضي متكامل، ويستطيع عشاق الرياضة الاستفادة من صالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل الموجودة على طابقين في داخل البرج، حيث يمكن للسكان مواكبة أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم، كما أنه يحتوي على مسبح للبالغين هو الأكبر في منطقة قرية الجميرا الدائرية، بالإضافة إلى مسبح للأطفال.

وأفادت «بن غاطي للتطوير»، أن الأسعار تتراوح بين 780 ألف درهم و1.319 مليون درهم، بسعر قدم هو الأرخص مقارنة مع المشروعات المجاورة، وتم عمل خصم بنسبة 25% لتنخفض الأسعار إلى ما بين 585.18 ألفاً إلى 989.57 ألف درهم.

ويتميز المشروع بتصميم كلاسيكي لافت للنظر، ومليء بوسائل الراحة وخدمات الأمن على مدار الساعة، كما سيتم تشغيل خدمات الكهرباء والماء من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ما يساعد على تأجير الوحدات.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمسافة تبعد عن سيركل مول (دقيقتين)، الخيل مول (4 دقائق)، المدينة الرياضية ودبي موتور سيتي (8 دقائق)، مول الإمارات (10 دقائق)، مرسى دبي (12 دقيقة)، دبي مول (20 دقيقة)، مركز دبي المالي العالمي (20 دقيقة)، مطار دبي الدولي (25 دقيقة)، ومطار آل مكتوم الدولي (25 دقيقة).

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