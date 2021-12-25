«كلداري» تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة كلداري» توجهها لاعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أقرته حكومة الإمارات، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من 1 يناير المقبل.

جاء هذا القرار المهم لتتوافق أيام العمل الأسبوعية والعطلات مع الأسواق العالمية وكذلك بهدف تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، وخلق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

وقال سهيل كلداري، الرئيس المشارك في المجموعة: حققت الإمارات قفزة نوعية في خلق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل.

وهذا ما ينسجم مع رؤية مجموعة كلداري التي تتماشى مع رؤية القادة الرشيدة، ولذا أردنا اعتماد نموذج هذا العمل ليتوافق مع هذا القرار ونحن على ثقة بأن نظام عملنا الذي يعتمد أيضاً على العمل الهجين سيعزز الترابط الأسري ويتيح للموظفين قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم.

وعدد محمد كلداري، الرئيس المشارك في المجموعة الفوائد الاقتصادية التي ستعود على سوق العمل في الدولة، قائلاً:

سيعمل نظام أيام العمل الأسبوعي الجديد على المواءمة مع الأسواق العالمية، وهذا ما سيعزز موقع دولة الإمارات الريادي على خريطة الأعمال مركزاً اقتصادياً عالمياً. كما سيسهم النظام الجديد في جذب المواهب العالمية إلي الإمارات. وأضاف قائلاً: إن هدفنا الرئيس من تبنّي هذا النظام توفير ساعات عمل مرنة للموظفين لكي نسهم بقدر كبير في دعم الاستقرار الوظيفي والأسري.

وقال محمد يحيى كازي ميران، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نظام العمل الجديد للمجموعة سيساعد على تعزيز جودة الحياة للموظفين وعلى زيادة الإنتاجية.

وأضاف: لقد اعتمدت مجموعة كلداري نظام العمل عن بعد بنسبة 100% خلال انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة وهذا ما أسهم في خلق بيئة عمل رقمية فعالة بدرجة عالية من الكفاءة والتميز ومع تغيير عطلة نهاية الأسبوع الرسمية إلى السبت والأحد في دولة الإمارات، وفرت المجموعة خيار العمل من المنزل أيام الجمعة.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مجموعة كلداري خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجية الموظف فقد كانت المجموعة من أوائل شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، التي تقدم إجازة مدفوعة الأجر مدة ستة أيام للموظفين، لتتيح لهم زيارة «إكسبو 2020 دبي». كما خفضت ساعات عمل الموظفين بمقدار ساعة واحدة طوال مدة المعرض.

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