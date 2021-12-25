تراجع أسعار الأسهم يجتذب المستثمرين الأجانب

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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مالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، لاقتناص الفرص المغرية مع هبوط أسعار الأسهم في ظل انخفاض المؤشرات الرئيسية للأسواق مقتفية أثر البورصات العالمية بسبب المخاوف من متحور فيروس كورونا (أوميكرون).

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ضخ المستثمرون الأجانب ما يناهز 540 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 508.25 ملايين في سوق أبوظبي و31.3 مليوناً في سوق دبي.

وتراجع سوق دبي بنسبة 3.93% ليغلق عند 3144.53 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات، كما انخفض سوق أبوظبي 4.8% عند مستوى 8431.36 نقطة على وقع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 9.3 مليارات درهم، منها 8.04 مليارات درهم في أبوظبي و1.3 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 2.04 مليار سهم، موزعة بواقع 1.23 مليار سهم في أبوظبي و809.6 ملايين سهم في دبي، عبر تنفيذ 57430 صفقة.

ثقة كبيرة

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لــ «البيان الاقتصادي»: أغلقت الأسواق المحلية تداولات الأسبوع مع تراجع الأسواق الإقليمية والعالمية على ضوء المخاوف من المتحور الجديد «أميكرون»، الأمر الذي أجبر العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة وصلت إلى حد الإغلاق في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف دياب إن تراجع الأسواق الأسبوع المنصرم تزامن مع عمليات جني أرباح كانت متوقعة، وخصوصاً في سوق أبوظبي بعد تسجيله لأعلى معدلات النمو العالمي، حيث قاربت مكاسبه من 70% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأيضاً الصعود القوي لسوق دبي وسط تفاؤل بالإدراجات المرتقبة.

وأكد دياب أن أساسيات الأسواق المحلية لا تزال قوية، وذلك على ضوء الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد الإماراتي لما تقدمه الدولة من تسهيلات استثمارية وأنظمة وقوانين جاذبة، إضافة إلى أداء الشركات المميز والذي كان واضحاً من الأرباح المحققة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والتوقعات بأن تستمر في الربع الرابع.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.84% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 4.24% و«دبي الإسلامي» 3.77%، ونزل قطاع العقار 4.76% على وقع هبوط «إعمار العقارية» 4.8% و«إعمار للتطوير» 5.4% و«الاتحاد العقارية» 6.84% و«ديار» 6.17%، فيما استقر «داماك».

ونزل قطاع الاستثمار 4% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 6.97% و«دبي للاستثمار» 2.06% و«شعاع كابيتال» 7.42%، وتراجع قطاع النقل 1.5% بعد انخفاض «العربية للطيران» 1.3% و«أرامكس» 1.45% و«الخليج للملاحة» 5.6%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 321.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 231.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 139 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 8.47%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 4.87%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 2.4%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.78%، تلاه «أملاك» 12.48%، ثم «الفردوس القابضة» 10%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 57.2 مليون درهم، منها 14.27 مليون درهم للعرب و11.6 مليون درهم للخليجيين و31.27 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 57.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.2% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.34% و«أبوظبي التجاري» 1.05% و«أبوظبي الإسلامي» 0.15%، ونزل قطاع الاستثمار 2.16% نتيجة نزول «العالمية القابضة» 1.62% و«ألفا ظبي» 2.26% و«ملتيبلاي» 7% و«إشراق» 6.2% و«الواحة كابيتال» 6.1%، وتراجع قطاع الاتصالات 15.47% مع انخفاض «اتصالات» 15.7% فيما استقر «الياه سات».

وهبط قطاع العقار 3.14% مع نزول «الدار» 3.16% و«رأس الخيمة العقارية» 3.08%. وارتفع قطاع الطاقة 0.3% بعد صعود «أدنوك للحفر» 3.94% بينما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.47% و«طاقة» 4.35% واستقر «دانة غاز».

تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.8 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.55 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.14 مليار درهم، وحقق «الاتحاد للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 12.5%، تلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة» 11.1%، ثم «مجموعة أرام» 6.9%.

فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 21.53%، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» 18.8%، ثم «ريم للاستثمار» 16.87%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار508.25 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 508.25 ملايين درهم، موزعة بواقع 3.38 ملايين درهم للعرب و82.6 مليون درهم للخليجيين و422.23 مليون درهم للمواطنين.

استثمار مؤسسي

ومالت المؤسسات نحو البيع الأسبوع الماضي بصافي استثمار 29.83 مليون درهم، منها 6.6 ملايين درهم في دبي، و23.2 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 29.8 مليون درهم، موزعة بواقع 6.6 ملايين درهم في دبي و23.2 مليون درهم في أبوظبي.

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