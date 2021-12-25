12 ساعة من التخفيضات غداً بمراكز «ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - البيان

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يضم مهرجان دبي للتسوق الكثير من الفعاليات والأنشطة الممتعة والمشوقة، حيث سيكون عشاق التسوق على موعد مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، غداً في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم».

حيث سيتمكنون من شراء منتجات تقدمها أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية وبتخفيضات هائلة تصل إلى 90% في كل من:

مول الإمارات، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وماي سيتي سنتر البرشاء، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وبالإضافة إلى التخفيضات المميزة التي تشمل العديد من العلامات التجارية، سوف يستمتع المتسوقون بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحيّة التي تناسب كل أفراد العائلة، إلى جانب العديد من الجوائز القيّمة في مراكز التسوق المشاركة.

ولإضفاء المزيد من التشويق على أجواء التسوق هذا العام، سيحظى سكان وزوار دبي بفرصة للفوز أثناء تسوقهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر دفعة واحدة أو على مراحل.

حيث سيكون بإمكانهم تحميل إيصالات الشراء على تطبيق «شير» للدخول في السحب للفوز بمليون نقطة من «شير»، وكذلك جائزة «كن مليونير 12 ساعة من التخفيضات خلال مهرجان دبي للتسوّق».

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الصحية المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

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