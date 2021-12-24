" الاتحاد للطيران " تلغي سفر الركاب من وإلى نيروبي وزنجبار

المصدر: أبو ظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران: إن الشركة ألغت جميع رحلات الركاب من وإلى نيروبي وزنجبار، اعتبارًا من 25 ديسمبر 2021 وحتى إشعار آخر. وذلك تماشيًا مع التوجيهات الأخيرة الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،



وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية اليوم إن الاتحاد للطيران تتواصل مع الضيوف المتأثرين لإبلاغهم بالتغيير على جدول رحلاتهم.

ونصح المتحدث الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.



وأعرب المتحدث عن أسف الاتحاد لأي إزعاج قد يطرأ جراء هذه القيود المؤقتة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز