نجاح نوعي لبيع المنتجات الغذائية «رقمياً» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد راشد العبار، مدير شركة «بركات»، أن السوق الرقمي في بيع المنتجات الغذائية، في دبي ودولة الإمارات يشهد نجاحات نوعية، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت أن تنافس وتواكب في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وقال في تصريحات لـ«البيان»، إن شركة «بركات» تحقق تقدماً كبيراً على صعيد بيع منتجاتها الغذائية في مركزها الرئيس في دبي وفي الإمارات الأخرى كافة على أرض الواقع وفي الفضاء الرقمي، إذ قطعت أشواطاً مهمة منذ انطلاقتها قبل 45 عاماً، إذ أسست عام 1976.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت منتجاً ومورداً رائداً لمجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة وكذلك الأطعمة والمشروبات الطازجة الخاصة بالفنادق والمقاهي والمطاعم وتجار التجزئة وشركات تزويد الطعام الرئيسة في الإمارات.

وتابع: شهدت الشركة نمواً يتماشى مع نمو الإمارات على مدى 50 عاماً مضت لتمتلك مرفقي تصنيع على أحدث طراز، و350 مركبة مبردة والعديد من مراكز التوزيع في مختلف أنحاء الإمارات.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 1500 موظف متحمس يمتلكون عقوداً من الخبرة في الحفاظ على شبكة التوريد والتوزيع الدولية والمحلية النابضة بالحياة للحصول على منتجات طازجة عالية الجودة من أفضل المزارع على مستوى الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

وتتوافر منتجاتنا لدى جميع متاجر هايبرماركت وسوبرماركت والمتاجر الصغيرة وكذلك عبر الإنترنت من خلال تطبيق بركات، منصة التجارة الإلكترونية التي نمتلكها ونديرها. ولدينا أيضاً بصمة بيع بالتجزئة في مواقع رئيسة بجميع أنحاء الإمارات.

تطور

وحول أشكال استفادة شركة بركات من تطور السوق الرقمي والتسوق عبر الإنترنت، قال: أصبح الوصول إلى الطعام الصحي والطازج أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ونحن سعداء بتقديم خدماتنا للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات. لقد قمنا بتوسيع نطاق توصيل المنتجات من خلال تطبيق بركات إلى جميع الإمارات السبع. كما أن وجودنا في «نون ديلي» ومنصات التجزئة الرقمية الأخرى يعني أنه يمكن للعملاء طلب أفضل المنتجات والعصائر الطازجة من المزرعة إلى مائدتهم مباشرة وفي غضون ساعات قليلة.

إكسبو

وأضاف: بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها إداراتنا الصحية، أصبحت الإمارات واحدة من أفضل الدول في مكافحة الآثار السلبية لوباء «كوفيد-19» في الصحة العامة والاقتصاد.

ونحن نسير على نهج الإمارات في ما يتعلق بالتصدي للتحديات المختلفة والازدهار في أوقات الشدة، ويعد إكسبو 2020 دبي مثالاً على هذه الجهود والنجاحات المستمرة للدولة.

وقد أدى ذلك إلى التعافي والنمو في الشركات المحلية مثل بركات على مدى الربع الأخير من عام 2021، وهو ما أتاح لنا فرصة خدمة المزيد من المستهلكين وتزويدهم منتجات غذائية طازجة.

وعلى صعيد المنتجات الأكثر طلباً لدى الشركة، قال العبار: يزداد وعي العملاء تجاه مكونات المنتجات التي يستهلكونها بشكل مستمر، فهم يأخذون الوقت الكافي لقراءة الملصقات واللجوء إلى الخيارات الطازجة والأكثر صحة. ويفضل عملاؤنا المنتجات المحلية والعصائر الطازجة التي ننتجها بفترة صلاحية 3 أيام. لقد كان هناك تحول ملحوظ نحو مزيج العصائر الصحية المصنوعة من مكونات طازجة مثل الزنجبيل والكركم وعشب الليمون والخس وغيرها.

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