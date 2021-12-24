«بيبسيكو» تطلق «روكستار» في الإمارات

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت شركة «بيبسيكو» عن إطلاق مشروب الطاقة العالمي «روكستار» في الإمارات، وذلك بعد الاستحواذ على الشركة المنتجة له في 2020، لتقدم جرعة من النشاط والحيوية للأشخاص الذين يتمتعون بالعزيمة والتصميم لتحقيق أهدافهم. ويوفر روكستار للأشخاص النشطين الذين يعملون بجد، تركيبة غنية بفيتامين B والجينسنغ والتورين، إضافة إلى مكونات أخرى تعزز الطاقة والنشاط، مثل الكافيين ومستخلص الغرنا.

وقال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: نحن متحمسون جداً لإطلاق مشروب الطاقة روكستار في الإمارات لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على هذا النوع من المشروبات. وتعد الإمارات سوقاً مهماً للإمكانيات والفرص، وتضم مجموعة كبيرة من العاملين النشطين والحالمين، ونحن فخورون بتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في المنطقة، كما أننا نؤمن بأن تحقيق الأهداف، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ينطلق بداية من امتلاك العزيمة والتصميم على الاستمرار. ويوفر مشروب روكستار جرعة الطاقة التي يحتاجها المرء للانطلاق إلى دائرة الأحداث وتحقيق النجاح.

ويحمل هذا المشروب الجديد شعار (Life is Your Stage)، للاحتفاء بالأشخاص الذين يتمتعون بعقلية إيجابية، ويواصلون المضي قدماً مهما واجهوا في طريقهم من صعوبات وتحديات. ويتوفر مشروب روكستار بنكهته الأصلية الآن لدى كبرى محلات التجزئة في الإمارات. وتقدم شركة روكستار، التي تأسست في 2001، أكثر من 20 منتجاً متنوعاً من مشروبات الطاقة روكستار للطاقة Rockstar Energy والمتوفرة في منافذ البيع ومتاجر البقالة في أكثر من 30 دولة حول العالم. وكانت شركة «بيبسيكو» قد استحوذت على شركة روكستار في مارس 2020.

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