تجارب احتفالية بمطعم كويا دبي في موسم الأعياد

المصدر: (دبي - البيان)

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يحتفل مطعم كويا دبي بموسم الأعياد والمناسبات المميزة المرتقبة من خلال قائمة طعام حصرية إلى جانب إطلاق باقة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة. ويتسنى للضيوف استقبال العام الجديد وسط أجواء مستوحاة من تراث حضارة الإنكا المعماري، حيث يستمتعون بالنمط البيروفي بجميع تفاصيله.

ويدعو المطعم ضيوفه إلى ارتداء ملابس باللونين الأسود والذهبي في ليلة رأس السنة، للتماهي مع ديكوراته.

ويستمتع الضيوف بنكهات أشهى الأطباق البيروفية والوجبات المحضرة خصيصاً لليلة رأس السنة، وسط أجواء نابضة بالطاقة مع الإيقاعات الحية لأفضل منسقي الأغاني في الإمارات، بمن فيهم أليكس توين وفيكتور وعازف الساكسفون تياجو.

ويطرح مطعم كويا دبي في يوم رأس السنة خياراته من وجبات البرانش، كما يقدم قائمة محضرة حسب الطلب مع العديد من الأطباق المميزة والخاصة. ويقع مطعم كويا دبي في قلب قرية المطاعم في منتجع فور سيزونز، وسط أجواء مستوحاة من تراث حضارة الإنكا المعماري ومساحاتها الخضراء. ويقدّم كويا لضيوفه تجربة غامرة تعكس الطابع البيروفي النابض بالحياة مع توليفات المطبخ العالمي المعاصر والإيقاعات الموسيقية المستوحاة من حضارة الإنكا والأنغام الخاصة بالمطعم.

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