10 أيام من «التصفية الشتوية» في «إكسبو الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت، أمس، فعاليات معرض «التصفية الشتوية 2021» الذي يستضيفه مركز «إكسبو الشارقة» وتنظمه شركة «ليز إيفنت» حتى 1 يناير 2022، مقدماً لسكان إمارة الشارقة وزوارها تجربة تسوق استثنائية، بما يتضمنه من عروض جاذبة وتخفيضات كبرى تصل إلى 80 %، على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات.

ويستقطب المعرض مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والأكسسوارات.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» إلى أن المعرض يأتي ختاماً لسلسلة المعارض التجارية، التي استضافها ونظمها المركز خلال 2021 وحققت مساهمة إيجابية كبيرة سواء على صعيد تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضّلة للزيارة والتسوّق، أو على صعيد تنشيط وتعزيز حركة المبيعات، ودعم قطاع التجزئة، وذلك عن طريق تبني هذه المعارض المتخصصة لنهج شمولي، من حيث استهداف العارضين والمستهلكين من خلال العرض والإقبال والشراء.

وأشاد بحجم ومستوى المشاركة للشركات العارضة في هذا الحدث التجاري المهم، وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة، التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي حرص العارضون على تقديمها، للاستفادة من الطلب المتزايد في ظل موسم الأعياد، داعياً أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض، للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة.

وأكد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إلى أن كافة المعارض التجارية، التي نظمتها الشركة في مركز «إكسبو الشارقة» خلال 2021 تمكنت من تحقيق نجاحات واسعة سواء على صعيد تمكنها من استقطاب عدد كبير من الزوار أو على صعيد تعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة، وعلى ضوء ذلك جاء تنظيم معرض التصفية الشتوية 2021 ليشكل حدثاً فريداً في عالم التسوق بما يتميز به من تنوع وشمولية المنتجات التي يوفرها، وذلك في ظل مشاركة كبرى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة، ونخبة من أشهر العلامات التجارية في العالم.

ويشهد المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11 صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً عرضاً لأحدث الأجهزة المنزلية، وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والأكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والتي قدمتها كبرى العلامات التجارية ومن أهمها: كيابي، وناين ويست، وهاش بابيز، وناتشوراليز، وأمبرو، وكرايولا، وريفا فاشن، واسكادا، وسكيتشرز، وفيتك، وشيروتي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

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