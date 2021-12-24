7.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1314 مبايعة، بقيمة 4.95 مليارات درهم، منها 177 مبايعة للأراضي، بقيمة 2.15 مليار درهم، و1137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 758 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 264 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة، بقيمة 113 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة، بقيمة 181 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 370 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 122 مبايعة بقيمة 397 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.16 مليار درهم، منها 69 رهن أراض بقيمة 1.39 مليار درهم و229 رهن فلل وشقق بقيمة 767.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 203 ملايين درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 73 هبة بقيمة 326.01 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة بورسعيد بقيمة 85 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 75 مليون درهم.

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