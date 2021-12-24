الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 3.1 مليارات درهم مدعومة بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص الجاذبة استهدفت أسهم البنوك في الأساس، إلى جانب الاستثمار والنقل في دبي والعقار والطاقة والاتصالات في أبوظبي.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.58% أو ما يعادل 18.24 نقطة ليغلق عند 3144.53 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.39% توازي 32.47 نقطة ليقفل عند 8431.36 نقطة علي وقع نمو أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.65 مليار درهم موزعة بواقع 1.5 مليار في أبوظبي و151.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 393.5 مليون سهم منها 335.8 مليون سهم في أبوظبي، و57.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 9196 صفقة.

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي نمو قطاع البنوك 1.51% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.44% و«دبي الإسلامي» 0.19%، بينما انخفض «جي إف اتش» 0.83% و«أملاك للتمويل» 3.14%. وزاد قطاع الاستثمار 0.27% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.84% فيما استقر «دبي للاستثمار»، وتراجع «شعاع» 1.34%.

وزاد قطاع النقل 0.24% بعد صعود «العربية للطيران» 1.37% و«الخليج للملاحة» 0.63%، فيما انخفض «أرامكس» 0.73%. وتراجع قطاع العقار 0.56%، مع هبوط «إعمار العقارية» 0.63% و«الاتحاد العقارية» 0.64% و«داماك» 0.71% و«ديار» 0.87%، فيما استقر «إعمار للتطوير».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 44.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 39 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 18 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 6.61%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 19 مليون درهم، منها 1.94 مليون درهم للخليجيين و17.08 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 19 مليون درهم، موزعة بواقع 18.13 مليوناً للمواطنين، و896.47 ألفاً للعرب.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.55% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.74% و«أبوظبي التجاري» 0.36% و«أبوظبي الإسلامي» 0.73%. وزاد قطاع الاتصالات 1.19% بعد ارتفاع «اتصالات» 1.24% فيما انخفض «الياه سات» 0.73%. وصعد قطاع العقار 0.18%.

وزاد قطاع الطاقة 0.56% بعد صعود «دانة غاز» 2.97%، مقابل استقرار «أدنوك للحفر» و«أدنوك للتوزيع»، وانخفاض «طاقة» 1.49%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.23% على وقع هبوط «العالمية القابضة» 0.33% و«ملتيبلاي» 2.11%، بينما ارتفع «إشراق» و«ألفا ظبي» 0.28% و0.4% على التوالي، واستقر «الواحة كابيتال».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 330.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 309.2 ملايين درهم، ثم «دانة غاز» بسيولة 192.6 مليون درهم، محققاً أيضاً أكبر وتيرة صعود بنسبة 2.97%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.51%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار76.8 مليون درهم، منها 7.76 ملايين درهم للعرب و3 ملايين للخليجيين و65.94 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 76.8 مليون درهم.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 69.3 مليون درهم، منها 12.7 مليون درهم في دبي، و56.6 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 69.3 مليون درهم، منها 12.7 مليون درهم في دبي و56.6 مليوناً في أبوظبي.

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