إصدار لـ«النقد العربي» حول استخدامات الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق صندوق النقد العربي إصداراً بعنوان «استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المصرفية».

يأتي ذلك إدراكاً من الصندوق لأهمية نشر الوعي التثقيفي بانعكاسات الذكاء الاصطناعي على القطاع.

يلقي الكتيب الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على تطوير وزيادة مستويات كفاءة وانتشار الخدمات المالية، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه هذه التقنيات في الحد من التكاليف التشغيلية والكشف عن عمليات الاحتيال المالية، كما يتطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه استخدام مثل هذه التقنيات.

وتستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لمساعدتها على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

تأتي هذه الأنشطة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الصندوق 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

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