«اتصالات» تطلق منصة «بزنس إيدج» للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «اتصالات» منصة «بزنس إيدج» للرعاية الصحية، التي توفر مجموعة من الخدمات المخصّصة لدعم وتمكين المستشفيات، والعيادات الخارجية، والكوادر الطبية من خلال تزويد الحلول الآمنة والعملية، التي تعزّز من سهولة الأعمال اليومية في مختلف المراحل والأقسام العاملة بالقطاع.

وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الرشيدة لحكومة الإمارات وأهداف دائرة الصحة أبوظبي في تمكين حلول الرعاية الصحية الرقمية، ودعم القطاع الصحي، عبر استخدام التقنيات الرقمية سعياً للارتقاء بالصحة العامة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز تجارب المرضى بشكلٍ عام.

وقال الدكتور حامد الهاشمي مستشار رئيس الدائرة في دائرة الصحة أبوظبي: نرحب بإطلاق منصة الرعاية الصحية من «اتصالات»، والتي من شأنها أن تسهم في دعم مساعي التحول للقطاع الصحي في أبوظبي باستخدام الحلول المستضافة محلياً.

وتعمل هذه المنصة على تشجيع كافة الجهات المعنية بالقطاع على تبني الحلول الرقمية، التي تمكنهم من تزويد مستويات متقدمة من الرعاية الصحية، وهو ما يمثل الهدف المشترك لدينا جميعاً.

وتوفر منصة «بزنس إيدج» العديد من المزايا التي تخدم القطاع الصحي، وتتضمن خدمة الرعاية الصحية الهاتفية، التي تتيح للأطباء إتمام الاستشارات مع المرضى عبر المكالمات المرئية المباشرة.

بينما تتيح المنصة السحابية للسجلات الطبية الإلكترونية ميزة تبادل المعلومات الصحية وتلبي مختلف الاحتياجات للشركات الطبية الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الاستشارات الطبية عن بعد وهي تمد المرضى أيضاً بخدمات العيادات الخارجية.

وتتميز منصة «بزنس إيدج» للرعاية الصحية أيضاً بسهولة إعدادها وإدارتها، من خلال اشتراك شهري دون أي دفعة مقدمة، وتتيح الحلول التي يمكن تخصيصها حسب نماذج لتتوافق مع احتياجات العملاء، وتغطي كافة أعمال العيادات الخارجية، بما في ذلك جدولة المواعيد وتسجيل الدخول والخروج للمرضى.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: يعكس إطلاق هذه المنصة التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصحي بأدوات متقدمة للتحول الرقمي، لتساعدهم على الحصول على نظام صحي ذي مستوى متطور.

ويمكن للمرضى استخدام المنصة على الهواتف المتحركة بنظامي «iOS» و«أندرويد» مع إمكانية دمجها مع الخدمات الصحية الأخرى، لتوفر بذلك نموذجاً متكاملاً للرعاية الصحية يشمل توثيق معاملات وسجلات المرضى مثل صور الأشعة المقطعية والنتائج المخبرية، التي يتم حفظها بشكلٍ آمن على السحابة.

وتتيح المنصة خاصية تحويل الملفات الصوتية إلى نصوص، بما يسهّل على العاملين في القطاع الصحي عملية تدوين مراجعات المرضى والسجلات والجداول.

ومن بين المزايا المتعددة للمنصة استخدام تقنية المتابعة بالفيديو بالإضافة إلى الكاميرا الحرارية لقياس الحرارة بدقة وتفادي الإنذارات الخاطئة، وتقنية التحليلات ومتابعة نقاط البيع، وتتسم «بزنس إيدج» بتوفير الحماية الإلكترونية المستضافة سحابياً للوقاية من أشد الهجمات الإلكترونية، وأساليب الاتصال الموّحد، والحلول المدارة لشبكة الواي فاي، وغيرها من الخدمات المدارة.

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