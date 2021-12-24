البنوك تعتمد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مزيد من بنوك الدولة اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات، لتصبح مواعيد العمل من الاثنين إلى الجمعة، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

سيقوم بنك أبوظبي الأول اعتباراً من الاثنين 3 يناير 2022؛ باعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي وذلك دعماً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، وسعيها الدائم إلى مواءمة الاقتصاد المحلي مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.

ويمثل الانتقال إلى النظام الجديد للعمل الأسبوعي خطوة هامة، تعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز الفرص الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للتجارة العالمية.

وستعمل مكاتب البنك 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، فيما ستستقبل فروع بنك أبوظبي الأول العملاء 6 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى السبت، وتغلق أيام الأحد.

من جانبها، ستواصل شبكة فروع ومكاتب بنك أبوظبي الأول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اتباع أيام العمل الأسبوعية والتوقيت المحلي لكل دولة.

كما سيعتمد بنك «إتش إس بي سي» أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة مع تحديد يومي السبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع، وذلك اعتباراً من 03 يناير 2022. وستعمل الفروع لمدة 6 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى السبت.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: مواءمة أيام العمل لدينا مع الاقتصادات والأسواق العالمية ستفتح عالماً من الفرص لعملائنا ولنمو أعمالنا، ما يمكننا من الاستفادة بشكل كامل من ميزة الفارق الزمني لمنطقتنا للربط ما بين الأسواق الآسيوية والغربية.

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