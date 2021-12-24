«رافلز النخلة دبي» يبدأ استقبال ضيوفه

المصدر: دبي- البيان

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بدأ منتجع رافلز النخلة دبي، المواجه للشاطئ على الهلال الغربي لنخلة جميرا، مؤخراً استقبال ضيوفه رسمياً. ويعد المنتجع ثاني الفنادق التي تحمل علامة رافلز في مدينة دبي، وأول منتجع يحمل اسم العلامة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد إضافة مهمة إلى أسلوب الحياة وخيارات تناول المأكولات ومنشآت الضيافة في المدينة.

ويمثل الفندق أرقى خدمات الضيافة من علامة رافلز، ويقدم أماكن رائعة للإقامة وتجارب متميزة لتناول الطعام ومرافق فاخرة، بما في ذلك شاطئ خاص بطول 500 متر وسبا سنك موند الباريسية والتي تضم 23 غرفة علاجية وجناحي سبا ومسبحاً داخلياً.

ويقدم رافلز النخلة دبي لضيوفه غرفاً وأجنحة فسيحة مع أثاث كلاسيكي. وتضم كل غرفة وجناح شرفةً توفر إطلالات رائعة إلى جانب مجموعة من الفيلات الخاصة.

وقال أيمن غريب، المدير التنفيذي لمنتجع رافلز النخلة دبي: يدعو الفندق ذو الخمس نجوم ضيوفه لاستكشاف واحدة من أكثر الوجهات روعة على مستوى العالم. ويضمن رافلز النخلة دبي تجربة إقامة مميزة لجميع نزلائه. ويضم المنتجع 389 غرفة تتنوع بين ديلوكس وبرميير أوشن وبريميوم وكلوب بالم وبريميوم كلوب تراس، وتتراوح مساحاتها بين 61 و203 أمتار مربعة.

ويمكن للضيوف والعائلات الذين يحتاجون إلى مساحات أكبر اختيار الإقامة داخل الأجنحة، والتي تتنوع بين دوبلكس وسيغنيتشر أوشن وأجنحة بريميير بالم ذات غرفة نوم واحدة، وأجنحة رافلز بريزيدنشيال وجناح رافلز رويال، حيث تتراوح مساحات الأجنحة بين 100 و750 متراً مربعاً.

وتوفر جميع الغرف والأجنحة إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي وأفق مدينة دبي. ويحتضن أيضا مجموعة من الفيلات. وتقدم فيلات رافلز رويال ورافلز إمبريال تجربة إقامة استثنائية، مع مساحة تتراوح بين 950 و1050 متراً مربعاً.

وترتقي مجموعة المطاعم والمقاهي الموجودة داخل منتجع رافلز النخلة دبي بمشهد المأكولات والمشروبات في المدينة، وذلك بفضل مفاهيم تناول الطعام الرائعة والتي تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات العالمية والإقليمية المفضلة.

ويقدم مطعم لي جاردان وجبات الإفطار والغداء والعشاء. وسيقوم فريق من الطهاة المدربين لدى مطعم ماتاغي بإعداد قائمة طعام رائعة تجمع بين الطعام الياباني والإيطالي المعاصر، وهو مطبخ يعرف باسم إيتاميشي. ويمكن لعشاق الموسيقى الاسترخاء والاستمتاع بتشكيلة رائعة من المأكولات والمشروبات في ردهة موسيقى الجاز الخاصة بمطعم صولا. ويقدم مطعم رافلز باتيسيري الشهير المعجنات الفرنسية والإيطالية الكلاسيكية.

وتقدم ردهة رافلز كلوب للضيوف المقيمين في غرف وأجنحة الفندق فرصة الاستمتاع بإطلالات بزاوية 360 درجة على أفق دبي، ما يجعلها مكاناً مثالياً للاستمتاع بقائمة رائعة من المأكولات والمشروبات التي تقدم يومياً عند غروب الشمس. ويضم منتجع رافلز النخلة دبي أيضاً مطعم بياتّي الشاطئي النابض بالحياة. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة شاي ما بعد الظهيرة في بلوثنر هول.

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