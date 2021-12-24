خصومات حتى 80 % في موسم أبوظبي للتسوق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يحتفل موسم أبوظبي للتسوق، الذي تنظمه منصة عروض أبوظبي، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، بالأعياد وعطلات الشتاء، ببرنامج حافل ومتنوع من العروض الترويجية والتجارب الحصرية حتى 31 يناير 2022 في مراكز التسوق والوجهات المشاركة بجميع أنحاء الإمارة.

وتهدف الحملة الشتوية إلى دعم قطاع التجزئة المزدهر في العاصمة خلال الموسم السنوي للتسوق وشراء هدايا الأعياد، وذلك عبر تنظيم باقة استثنائية من الفعاليات تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة من كافة الأعمار. ويحظى المتسوقون بخصومات تصل إلى 80% فيما يزيد على 3,500 متجر في 20 مركزاً تجارياً حتى يوم 31 يناير 2022.

ويتعاون موسم أبوظبي للتسوق مع عدد من المراكز التجارية لإقامة أنشطة ترفيهية وفنية تُثري تجربة الزوار أثناء تسوق مستلزمات وهدايا الأعياد.

ويدعو الغاليريا بجزيرة المارية العائلات إلى القرية الشتوية والتقاط الصور مع بابا نويل حتى اليوم من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً. ويمكن للأطفال كتابة رسائلهم إلى بابا نويل في القرية الشتوية والتعبير عن أمنياتهم للعام الجديد، والدخول في سحب يومي على جوائز وهدايا متنوعة.

ويأخذ ياس مول الأطفال إلى القطب الشمالي، حيث يستمتعون برحلة على متن قطار بابا نويل السحري إلى مصنع ألعاب «إلف توي».

وذلك على أنغام أغاني الأعياد التقليدية التي تعزفها مباشرة فرقة المول الموسيقية. ويختبر الأطفال أيضاً مهاراتهم الفنية أثناء خبز كعك الزنجبيل وتزيينه بأيديهم.

ويرحب ديرفيلدز مول بالجمهور في حديقته التي تمّ تجديدها مؤخراً، من الساعة 4:00 عصراً حتى 10:00 مساءً حتى يوم 5 يناير 2022، للاستمتاع بأنشطة حديقة الثلوج واحتفالية باراستي في الخارج. كما تحتضن حديقة المول سوق المزارعين الذي يوفر مجموعة متنوعة من العطور والمأكولات والملابس التقليدية المصنوعة محلياً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويقدم المركز أيضاً تجربة الواقع الافتراضي «تيبي تري» التي يتنافس خلالها الزوار في تزيين شجرة عيد الميلاد، حيث تزداد صعوبة اللعبة مع تقدم مراحلها عندما تصبح قطع الزينة أكبر حجماً، ويتصاعد التحدي أمام المشتركين لتجنب سقوط الشجرة الافتراضية، وتحقيق الفوز.

ويفتح سوق العيد في أبوظبي مول أبوابه حتى اليوم من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً، إذ يضم العديد من الديكورات الاحتفالية والأعمال الفنية وقطع الزينة المصنوعة يدوياً والهدايا الملائمة لجميع أفراد العائلة، فيما يترقب بابا نويل لقاء الأطفال في القرية الشتوية. يجب الحجز مسبقاً للمشاركة في الفعاليات.

بدوره، ينبض العين مول بالتجارب والفعاليات الاحتفالية خلال ديسمبر، بما في ذلك عروض فرقة نتكراكرز وبيج إلفز وورش عمل الأطفال والعروض الحية من فرقة مارياتشي وغيرها الكثير.

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