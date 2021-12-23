«مابي » تخفض 800 طن من انبعاثات الكربون بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت شركة مابي لكيماويات البناء، اتفاق شراكة مع شركة تزويد الطاقة المستدامة في الإمارات «يلو دور إنيرجي»، لتركيب أكثر من 2,200 لوح شمسي بمصنعها الحديث في مجمع دبي للاستثمار.

وستولد محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها 1.2 ميغاواط، أكثر من 1,922,000 كيلوواط /‏‏ الساعة، من الطاقة النظيفة، خلال عامها الأول من بدء تشغيلها.

وستتم المباشرة بتركيب الألواح الشمسية، اعتباراً من بداية 2022، وستغطي مساحة 8,900 متر مربع تقريباً من سطح المصنع، ما يحدّ بشكلٍ كبير من استهلاك المصنع للكهرباء. وسيتم توليد 85 % من احتياجات استهلاك الطاقة للمصنّع الإيطالي، من خلال عقد إيجار الطاقة الشمسية المبرم.

سيحدّ المصنع المبتكر من انبعاثات الكربون لشركة مابي، بمقدار 800 طن، أي ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة الكهربائية في 145 منزلاً لمدة عام كامل، أو شحن 97 مليون هاتف ذكي.

ويأتي ذلك، دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى تحقيق المستوى صفر من الانبعاثات الكربونية. وقال ستيفانو إياناكونِ، المدير الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

نتّبع أفضل الممارسات المستدامة، لتقديم مجموعتنا المتنوعة من حلول البناء، ونحن فخورون بشراكتنا في هذه المبادرة الرائدة. ويسعدنا المساهمة في مبادرة تحقيق الحياد المناخي الخاصة بدولة الإمارات، وسنواصل تنفيذ حلول مستدامة، ذات تطلّع مستقبلي، يمكن أن تؤثر إيجابياً في جميع المعنيين.

وقال روري مكارثي، الرئيس التجاري لشركة «يلو دور إنيرجي»: يسرّنا أن ندخل في شراكة مع شركة مابي، وأن ندعم نهجها الطموح لتحقيق الاستدامة في قطاع البناء والتشييد. تعد الطاقة الشمسية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة.

وتفخر الشركة بالمساهمة في استراتيجية الطاقة النظيفة لدولة الإمارات، ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونهنئ بهذه المناسبة، قيادة الدولة على نجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، بشأن تغير المناخ في 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز