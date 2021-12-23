«البندر روتانا» يتأهب للاحتفالات بالعام الجديد

المصدر: دبي- البيان

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يتأهب «البندر روتانا»، فندق من فئة الخمس نجوم، والذي يتمتع بواجهة بحرية رئيسية، لاستقبال العام الجديد بباقة من الاحتفاليات المثيرة، ولا يدخر مسؤولو الفندق جهداً من أجل تقديم موسم رائع يصعب محوه من ذاكرة ضيوفه الكرام، ومن هذا المنطلق يقدم الفندق الكثير من التسهيلات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الرائعة الشهية ووسائل ترفيه مبهرة، تقدمها فرق خدمية متخصصة ومتميزة.

وتم الإعداد لإقامة الاحتفاليات وسط فعالية مبهرة زينتها شجرة مضيئة في بهو الفندق، وذلك مساء 14 ديسمبر، حيث تجمع العاملون بالفندق جنباً إلى جنب مع نزلائه، وقضوا ليلة مذهلة مليئة بالفرح والسعادة.

وقال أيمن أشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان إنه تغمره السعادة كون الاحتفالية تأتي بعد عامين بسبب القيود، التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

وأضاف: «إضافة إلى اختيار الأماكن الرائعة والعروض التي لا تقاوم، نقدم لضيوفنا الأعزاء كل ما يمكنهم من الاستمتاع بموسم احتفالي مع عائلاتهم وأصدقائهم. وسواء كان الاحتفال بعيد الميلاد، أو بقدوم السنة الجديدة أو حتى لو كان احتفالاً عادياً بالإجازة فإن الفندق يمتلك خبرات وتجارب فريدة سوف يقدمها لنزلائه».

ويستطيع ضيوف الفندق دعوة العائلة والأصدقاء للاستمتاع بتناول وليمة شهية وسط احتفالية مذهلة في 24 و 25 الجاري، حيث سيقدم الفندق فعاليات ترفيهية وأنشطة مسلية، كما يمكن للضيوف الكرام الاحتفال بعيد الميلاد تحت أضواء Skyline Dubai، حيث سيجدون متعة لا تقارن في قوائم الطعام الشهي والمتعدد في أجواء عائلية مبهرة ووسط وإطلالة لـ Skyline Dubai من خلال مطعم غوستو الإيطالي.

وفي 25 ديسمبر وحتى أول يناير من 12:30 حتى 4 مساء يستطيع الضيوف الاستمتاع بتناول الفطور والغذاء وسط برامج احتفالية وعزف رائع للدي جيه والكورال في مطعم Salt & Pepper.

كما يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة لبرج خليفة، ومشاهدة الألعاب النارية في Dubai Skyline من مطعم غوستو الإيطالي.

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