«هيفن» تحصل على ترخيص مزود للخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت منصة «هيفن» للعملات الرقمية أنها حصلت على ترخيص مزود الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي.

و«هيفن» هي منصة مؤسسية دولية ومقرها أبوظبي، وباتت مفوضة الآن للعمل كوسيط وتاجر وحارس منظم في الأصول الافتراضية، وقال كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «هيفن»:

تضيف الموافقة التنظيمية من سوق أبوظبي العالمي مزيداً من الدعم إلى مجموعتنا التنظيمية.

يمنح التنظيم لعملائنا الراحة والأمان، ونظراً لأن العملات الرقمية أصبحت مؤسسية بشكل متزايد، فإن إطارنا التنظيمي يوفر منصة مثالية لشراء الأصول الافتراضية وبيعها وحفظها.

وأضاف: سيساعدنا هذا الترخيص التنظيمي في جذب رأس المال المؤسسي إلى الأصول الافتراضية. وسيسمح لنا بتأمين المزيد من فرص التمويل، مما يتيح لنا الوصول إلى رأس مال ما قبل الاكتتاب العام لتوسيع نطاق أعمالنا بشكل أكبر.

وقال رنسشي أوليفير مدير قسم متابعة اللوائح في «هيفن»: إن العامل الأكثر أهمية في مساحة الأصول الرقمية هو بناء الثقة، مضيفاً: إننا نعمل في صناعة تفتقد الثقة واللوائح، وحصولنا على الترخيص من سوق أبوظبي العالمي يساعدنا على بناء مستوى الثقة المطلوبة في سوق العملات المشفرة الجديد.

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