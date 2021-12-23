«ياس القابضة» تحصد جائزة الشركة المتنوعة للعام

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصلت ياس القابضة، مجموعة الاستثمار الإماراتية، عن حصولها على جائزة الشركة المتنوعة للعام، خلال حفل توزيع جوائز انتربرايز أجيليتي 2021، الذي نظمته مجلة رواد الأعمال بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، وقدمته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في دبي مؤخراً.

وتحتفي الفعالية السنوية بالأفراد والمؤسسات، الذين قدموا مساهمات بارزة في تطوير منظومة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وبفريقنا الذي يدير بكفاءة مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة في المجالات الحيوية. وحققت ياس القابضة نمواً لافتاً منذ انطلاقها، لتصبح شركة استثمارية بارزة، حيث تستثمر في عدد من القطاعات، بما فيها الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والطيران والعقارات والتكنولوجيا وغيرها.

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