«اينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في الفجيرة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة اينوك افتتاح محطة خدمة جديدة في الفجيرة وأول مركز «تسجيل» لفحص المركبات في الإمارة، مما يرفع العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة لها إلى 10 محطات في الفجيرة و160 محطة في أنحاء الدولة. وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة؛ ومحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

وتقع المحطة مقابل «الفجيرة مول» وتهدف لتلبية احتياجات السكان وسائقي المركبات في المنطقة، وتضم ساحة تزوّد بالوقود تشمل 8 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بـخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وتضم المحطة الممتدة على مساحة 6400 قدم مربع، مصلى ومنفذ «أوتوبرو» وخدمة غسيل المركبات ومصنعاً للوحات أرقام المركبات ومتجر «زووم» ومنفذ «برونتو» للمخبوزات الطازجة، إضافة إلى متجر جديد للوجبات السريعة وموقف سيارات يتسع لـ 25 سيارة.

كما افتتحت اينوك مركز «تسجيل» الأول في الفجيرة على مساحة 51 قدماً مربعاً، ويستقبل أكثر من 350 مركبة يومياً بهدف تلبية احتياجات سكان الفجيرة والمناطق المجاورة بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة عالمية المستوى، نسعى بشكل مستمر لتطوير البنية التحتية في الدولة وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا المتميزة بكل سهولة عبر جميع محطات الخدمة.

ومن شأن افتتاح مركز (تسجيل) الأول في الفجيرة أن يساعدنا على تعزيز حضورنا في الإمارة وتلبية احتياجات سكان المنطقة عبر توفير خدمات الفحص والتسجيل عالية الجودة ضماناً لأعلى مستويات السلامة المرورية وحفاظاً على راحة عملائنا.

وتأكيداً لالتزامها الراسخ بالأجندة الوطنية للدولة، بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين الذين عيّنتهم «تسجيل» في مركزها الجديد 85%. وسيتم تعيين كامل الموظفين من الفجيرة بهدف دعم النمو المستدام للإمارة.

كانت مجموعة اينوك تعاونت مع شرطة دبي لتأسيس مراكز «تسجيل» في 1999 بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات في الإمارة.

وفي 2006، بدأت «تسجيل» بتوفير خدمات فحص وتسجيل المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة لتصبح بذلك المزود الرسمي لخدمات الفحص والتسجيل في الإمارة.

وتمتلك «تسجيل» وتشغّل 27 مركزاً مزوداً بأحدث التقنيات في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وخورفكان والذيد وحتا وكلباء، إضافة إلى 3 مراكز متنقلة. وتتمتع جميع مراكز «تسجيل» بأحدث أجهزة الفحص والاختبار وتضم فريق عمل متخصصاً ومؤهلاً. وحتى تاريخه، وفّرت «تسجيل» خدمات الفحص والاختبار لأكثر من 18 مليون سيارة عبر 91 حارة فحص في الدولة.

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