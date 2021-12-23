«بوابة الخيل» و«شروق» و«غروب» تطلق عروضاً حصرية للمستأجرين الجدد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بوابة الخيل وشروق وغروب، المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة لإدارة الأصول، عن مجموعة من العروض الحصرية للمستأجرين الجدد لوحداتها في الفترة حتى 30 ديسمبر 2021.

وتوفر الحملة للمستفيدين تخفيضات على قيمة الإيجار إضافة إلى منح المستأجرين العديد من المزايا منها شهر مجاني، صفر عمولة للوكيل العقاري، إلى جانب المرونة في تحديد موعد الانتقال إلى الوحدات خلال 60 يوماً من توقيع العقد المبرم أثناء الحملة، والدفع على 12 دفعة وتأجيل وديعة الضمان إضافة إلى حصولهم على قسيمة تسوق تبلغ قيمتها 2000 درهم.

وتتميز المجمعات السكنية بموقعها الاستراتيجي وتنوع الخيارات فيها بما يلبي جميع متطلبات الأفراد والعائلات، وتشمل المحفظة العقارية المشمولة بالعروض مجموعة متنوعة من الوحدات تقدم لسكانها خدمات الأمن والسلامة على مدار الساعة، فضلاً عن توفير خدمات متكاملة وذكية عبر تطبيق الهاتف المحمول DubaiAM Life المخصص للسكان.

بوابة الخيل

يقع مجمع بوابة الخيل في القوز، وهو واحد من أكبر المجمعات السكنية في دبي. ويوفر المجمع استوديوهات عصرية ومريحة.

ووحدات سكنية تضمّ غرفتي نوم. ويوفّر المجمّع العديد من وسائل الراحة الخارجية، بما في ذلك مسارات الجري، والصالات الرياضية الداخلية والخارجية، ومناطق اللعب وأحواض السباحة، بالإضافة إلى ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم. كما يمكن لسكان المجمّع التسوّق والحصول على وجبات الطعام المتنوعة من مول «ويست زون» ومركز التسوق في مجمع بوابة الخيل والمطاعم القريبة من المنازل.

شروق

يتميّز مجمع شروق بمساكنه الراقية على مقربة من أشهر مناطق التسوق والترفيه في منطقة مردف بدبي، ويعدّ المجمّع خياراً مفضّلاً للعائلات، نظراً لما يوفّره من مساحات واسعة ذات مناظر طبيعية خلابة، وملاعب رياضية خارجية ومركز للياقة البدنية، إضافة إلى حضانة أطفال، ومنتزه، إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات التسوق وتناول المأكولات.

غروب

يشتهر مجمع غروب السكني بتفاصيله المعمارية المميزة، ومخططاته التنظيمية المناسبة للعائلات، إضافة إلى توفّر التجهيزات عالية الجودة، ومساحات مشتركة واسعة وآمنة مثالية للأفراد والعائلات، إلى جانب المناطق المخصصة للملاعب ومختلف أنواع الرياضات التي تمارس في الهواء الطلق.

فضلاً عن مسجد ومركز تسوق. وتتوفر الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. وتقدم هذه المنطقة الواسعة بعضاً من أفضل أماكن المعيشة في دبي - مردف.

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