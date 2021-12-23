«المالية المركزية» بالشارقة تدشن بطاقة «تحصيل» الرقمية

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، تدشين بطاقة «تحصيل» الرقمية، التي تتيح للمتعاملين دفع رسوم مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بطريقة آمنة وسهلة وسريعة.

وتتميز البطاقة بخصائص رقمية وتقنيات عالمية، تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، وجهود الدائرة في تعزيز الابتكار، وتطوير التقنيات التي تزيد من كفاءة النظام المالي لحكومة الشارقة، وتسهم في تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات والمؤسسات.

ويعتبر نظام «تحصيل»، منصة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية في الوقت الفعلي، وهو ما يوفر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة، ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصات الأخرى ضمن القطاع المالي، كما يوفر النظام عدة خدمات للدفع الإلكتروني للمعاملات، من خلال قنوات متعددة للدفع.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: تدشين بطاقة «تحصيل» الرقمية، يأتي في إطار حرص الدائرة على تحسين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

بما يواكب أحدث التطورات التقنية العالمية، ويسهم في الوقت ذاته، بتعزيز كفاءة الأنظمة المالية الذكية والرقمية لحكومة الشارقة، ويدعم جهود الحكومة في تحقيق موارد مالية مستدامة.

وأشارت إلى أن نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، الذي طورته دائرة المالية المركزية، بات منصة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية، مع توفير أوسع شبكة قنوات دفع، وهو ما يعكس التزام الدائرة في أن تكون سباقة بتقديم التقنيات التي تمنح المتعاملين قيمة مضافة، ويعزز القدرات التنافسية للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والدولة عموماً.

وتحتوي البطاقة الجديدة على معالج دقيق وآمن، وتتيح تحميل وتشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت، وهي تدعم طرق الاتصال المعروفة، إما عن طريق التلامس أو غير التلامس، وفقاً للمعايير العالمية لبطاقات الدفع الرقمي. وتخضع البطاقة إلى معايير عالمية معتمدة لنقل البيانات بطريق موثوقة وآمنة، وغيرها العديد من المواصفات الأخرى.

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