«أبوظبي الأول» يعتمد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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سيقوم بنك أبوظبي الأول اعتباراً من الاثنين 3 يناير 2022؛ باعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في أنشطته بالإمارات، لتصبح مواعيد العمل من الاثنين إلى الجمعة، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

يأتي ذلك دعماً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، وسعيها الدائم إلى مواءمة الاقتصاد المحلي مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.

ويمثل الانتقال إلى النظام الجديد للعمل الأسبوعي خطوة هامة، تعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز الفرص الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للتجارة العالمية.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على دعم بنك أبوظبي الأول الكامل لهذا القرار، ويقوم بالعمل على تعديل أنشطته وفقاً لذلك؛ إدراكاً منه بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز انسيابية الشراكات المالية والتجارية والاقتصادية بين الإمارات والعالم، بالتزامن مع تسهيل العلاقات الدولية وتوطيدها، فضلاً عن الفرص والمزايا، التي سيستفيد منها كل من الأفراد والشركات، التي تتخذ من الدولة مقراً لها.

وتستقبل فروع بنك أبوظبي الأول العملاء 6 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى السبت، وتغلق أيام الأحد، في حين ستعمل مكاتب البنك 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.

وحرصاً منه على الانتقال إلى النظام الجديد للعمل الأسبوعي بسلاسة؛ فإن بنك أبوظبي الأول يعمل على تلبية احتياجات العملاء بدقة ومهنية، وبما يضمن استمرار التواصل الفاعل مع شبكته الإقليمية والدولية، وستواصل شبكة فروع ومكاتب بنك أبوظبي الأول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اتباع أيام العمل الأسبوعية والتوقيت المحلي لكل دولة.

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