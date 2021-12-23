«المركزي»: الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 درهماً تم توزيعها على البنوك والصرافة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال مصرف الإمارات المركزي إن الورقة النقدية الجديدة من فئة الـــ 50 درهماً المصنّعة من مادة البوليمر هي عملة رسمية ويتم التداول بها جنباُ إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حالياً من ذات الفئة.

وأضاف المركزي، في إفادة اليوم، أن الورقة النقدية الجديدة تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة وفق الإجراءات المتبعة لدي المصرف المركزي بشأن الإيداع النقدي وعمليات سحب الأوراق النقدية، مشيراً إلى أن كافة البنوك أعادت برمجة ماكينات الصراف الآلي لديها لتمكينها من صرف الورقة النقدية الجديدة.

وأشار المركزي إلى أن الفرق عن الورقة النقدية السابقة فئة 50 درهماً، هي أن الورقة الجديدة مصنوعة من البوليمر الذي تعتبره بنوك مركزية عديدة أخري مادة أكثر متانة وحماية للبيئة من الورق المستخدم في الأوراق النقدية العادية.

وتحتوي الورقة النقدية الجديدة مجموعة من مميزات الأمان باللغتين العربية والانجليزية وقيمتها مطبوعة بطريقة «برايل» لمساعدة المكفوفين على التعرف إليها، وتحمل صوراً تعبر عن فخر الإمارات العربية المتحدة الوطني.

وذكر المركزي انه عند نهاية عمر الأوراق النقدية المصنوعة من الورق يتم تمزيقها ورميها في مكب للنفايات أو حرقها لتشكل مصدراً إضافيا للمحروقات، أما الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر فيتم إيقاف التداول بها وتمزيقها وتحويلها إلى حبيبات يعاد استخدامها في صناعة المواد البلاستيكية، وتعكس إعادة استخدام البوليمر رسالة دولة الإمارات ومساهمتها في نشر مفهوم الاستدامة على نطاق واسع حرصاً على تقليل الهدر والارتقاء باستخدام الموارد وإعادة تدويرها.

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