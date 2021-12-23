"القابضة" والاتحاد للطيران تكشفان عن خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران و"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، اليوم عن صفقة مقترحة من شأنها دعم خطط التحوّل في الاتحاد للطيران إلى جانب مشاريع النمو المستقبلية لقطاع الطيران المدني في أبوظبي.

وفي إطار الصفقة المقترحة، سيصبح عدد من خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد جزءاً من شركة تأسست حديثًا تابعة لـ "القابضة" (ADQ) متخصصة في خدمات الطيران.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستستفيد الشركات الفرعية للناقلة من انضمامها إلى محفظة لوجستية واسعة النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي.

وستشمل الصفقة كلاً من الشركات التالية، الاتحاد الهندسية، الاتحاد لخدمات المطار – الشحن، الاتحاد لخدمات المطار - المناولة الأرضية، الاتحاد لتدريب الطيران، الاتحاد للخدمات اللوجستية الآمنة والاتحاد للتدريب الفني.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة المقترحة انضمام شركتين من الاتحاد للطيران إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وهما شركة الاتحاد لخدمات المطار – التموين، والتي ستنضم إلى كابيتال للضيافة، و الاتحاد للعطلات التي ستنضم إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.

وستكون الصفقة المقترحة بداية فصل جديد للاتحاد للطيران، حيث ستتيح للشركة مجالاً أكبر للتركيز على أعمالها الأساسية، والاستجابة بشكل أسرع للفرص المتاحة في السوق مع تعافي الطلب العالمي على السفر من تبعات جائحة كوفيد-19.

وسوف تدعم "القابضة" (ADQ) عبر شبكتها الواسعة ومواردها وخبراتها، النمو المستقبلي لتلك الشركات، الأمر الذي سيعود بالفائدة للاتحاد للطيران وغيرها من شركات الطيران الأخرى في مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي.

وفي هذا الشأن، تحدّث سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، قائلاً: "مع الإضافة المقترحة بضم خدمات مساندة الطيران ذات الخبرة العالية التابعة للاتحاد إلى شركتنا الجديدة المتخصصة بقطاع الطيران، ستكون "القابضة" (ADQ) في أتم الاستعداد لتطوير منصة متكاملة للخدمات الجوية، تستند إلى الأداء والأساس المالي المتين."

وأضاف: "بفضل محفظة النقل والخدمات اللوجستية التي تلعب دوراً رائداً في تطوير شبكة الربط العالمية لأبوظبي وتعزيز مكانتها الاستراتيجيةـ، نحن مستعدون للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة أعمال خدمات الطيران."

"هناك الكثير من الفرص المحتملة للنمو واستقطاب شريحة أوسع من العملاء من شركات الطيران، مع السعي قدماً نحو مزيد من التوسع على صعيد قطاع الطيران في أبوظبي."

وبدوره أفاد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: "إننا سعداء بإبرام هذه الشراكة مع "القابضة" (ADQ) في المرحلة التالية من عملية التحوّل التي تشهدها أعمالنا. لقد كان للعامين الماضيين أثر بالغ على القطاع، وسيكون للاتفاقية المقترحة دور هام في طريقة إعادة تنظيم الاتحاد للطيران وترتيب أولوياتها إلى جانب شركاتها التابعة لضمان نجاح طويل الأمد."

وأضاف: "ستتيح لنا هذه الاتفاقية التركيز أكثر على الاتحاد للطيران والاستفادة من التعافي الذي يشهده الطلب على السفر الجوي، الأمر الذي سيعود بالفائدة أيضًا على موظفينا والملايين من ضيوفنا الذين يسافرون معنا سنوياً، فضلاً عن الفائدة التي ستعود على القطاع الجوي الأوسع نطاقاً في أبوظبي."

واختتم كلامه بالقول: "نعمل اليوم بشكل وثيق مع "القابضة" (ADQ) للتأكد من إتمام عملية الانتقال بأكبر سهولة ممكنة. وسيتيح لنا التركيز على أعمال شركة الطيران في الوقت الحالي مواصلة تقديم تجارب سفر مستدامة ومميّزة على مستوى القطاع كما يتوقعها منا عملاء الاتحاد للطيران."

وتحدّث حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، قائلاً: "من شأن إدراج الاتحاد لخدمات المطار - قسم التموين، والاتحاد للعطلات أن يدعم استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التكامل بين مختلف وحدات الأعمال على امتداد القطاعات الاقتصادية الهامة."

وقال: "سوف تتيح لنا هذه الخطوة تجاوز توقعات عملائنا وتطوير ما تم تحقيقه حتى اليوم. ويبقى أمامنا التركيز على الإنجازات ومواصلة العمل الجاد لتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، فضلاً عن زيادة مساهماتنا في اقتصاد أبوظبي ودعم التنمية المستدامة."

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المنقولة ستبقى شريكاً استراتيجياً طويل الأمد للاتحاد للطيران. علماً بأن الصفقة تخضع لشروط الإتمام المعتادة، ويشمل ذلك الموافقات التنظيمية. ويُشار إلى أن بنود الصفقة لم يتم الكشف عنها بعد.

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