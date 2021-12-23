«هيتاشي إنرجي» تفوز بعقد لإنشاء أول شبكة تحت سطح البحر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي، زيوريخ – البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي» فوزها بطلبية كبرى من «سامسونج سي آند تي كوربوريشن»، إحدى أكبر الشركات الهندسية والإنشائية في العالم، لربط عمليات حقول أدنوك البحرية بشبكة الكهرباء البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تملكها وتشغلها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وستمكّن تكنولوجيا HVDC Light® ومنصة التحكم الرقمية MACHTM من «هيتاشي إنرجي» من إمداد عمليات إنتاج حقول أدنوك البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من الشبكة البرية، بما يتيح خفض البصمة الكربونية لعمليات أدنوك البحرية بنسبة تزيد على 30%.

ويعزز هذا الحل المبتكر التزام «هيتاشي إنرجي» تجاه مساعدة العملاء والدول في التحول نحو مستقبل محايد للكربون، وكذلك مساعدة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبقدرة تبلغ 3200 ميغاواط، يعتبر نظام نقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد أقوى حل لإمداد الطاقة من شبكة الكهرباء البرية حتى هذا التاريخ.

كما يعد أيضاً الحل الأول خارج المياه النرويجية. ويعكس هذا النظام المبتكر حرص «هيتاشي إنرجي» على مواصلة ريادة التكنولوجيا لمواكبة اهتمام شركات النفط والغاز الوطنية والمستقلة المتنامي نحو إمداد حقول الإنتاج البحرية الخاصة بها بطاقة صديقة للبيئة من شبكات الكهرباء البرية.

وقال «نيكلاس بيرسون»، العضو المنتدب لوحدة أعمال دمج الشبكة في «هيتاشي إنرجي»: «نحن فخورون بمساعدة أبوظبي وأدنوك في إحراز تقدم بمسيرتهما نحو تحقيق أهدافهما الطموحة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. تقود هيتاشي إنرجي جهود التحول في قطاع الطاقة، حيث تؤكد هذه الطلبية الكبرى أيضاً أننا نطور وننشر التقنيات اللازمة للمساعدة في جعل منظومة الطاقة حول العالم أكثر استدامة ومرونة وأماناً».

وبدوره، قال «اس اتش كيم»، مدير المشتريات في شركة «سامسونج سي آند تي كوربوريشن»: «وقع اختيارنا على هيتاشي إنرجي باعتبارها شريكاً موثوقاً به يتمتع بكفاءة عالمية وذهنية قوية للتعاون والابتكار. وسنقوم معاً بتزويد أدنوك بالتقنيات الرائدة المثبتة لتسليم مثل هذا المشروع الضخم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد».

وسيتضمن المشروع الكامل لإمداد الكهرباء من الشبكة البرية وصلتي نقل للتيار المباشر عالي الجهد، سيربطان مجمّعين من مرافق إنتاج الغاز والطاقة البحرية بشبكة الكهرباء البرية، مع مسافة تصل إلى 140 كم لكل مجمع.

وتقوم «هيتاشي إنرجي» بتوريد أربع محطات تحويل، لتحويل التيار الكهربائي المتناوب إلى تيار مستمر للنقل عبر كوابل تحت سطح البحر، ومن ثم إعادة تحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب لاستخدامه في أنظمة الطاقة البحرية. سيتم توريد تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد من مراكز الكفاءة العالمية التابعة لـ«هيتاشي إنرجي».

كما تتضمن الطلبية أيضاً الدراسات المتعلقة بالأنظمة، التصميم والهندسة، التوريد، الإشراف على عمليات التركيب والتشغيل. وبصفتها الشريك المفضل، ستدعم «هيتاشي إنرجي» العملاء باتفاقية صيانة طويلة الأمد تغطي دورة حياة المنتج بالكامل لضمان توافر وموثوقية النظام على مدار العمر التشغيلي الطويل لوصلات التيار المستمر عالي الجهد.

ويعد HVDC Light بمثابة تكنولوجيا لتحويل مصدر الجهد ابتكرتها «هيتاشي إنرجي». إنها التكنولوجيا المفضلة للعديد من تطبيقات الشبكات، بما في ذلك الربط بين شبكات الطاقة الوطنية، ودمج حقول طاقة الرياح البحرية مع أنظمة النقل البرية، وتغذية مراكز المدن المكتظة بمزيد من الطاقة، والربط بين الشبكات غير المتزامنة التي تعمل في ترددات مختلفة.

وتشمل السمات المميزة لـ HVDC Light محطات تحويل مدمجة على نحو فريد (التي تعتبر شديدة الأهمية في التطبيقات الحساسة للمساحة كمحطات طاقة الرياح البحرية، ومرافق الإنتاج البحرية ومحطات تغذية مركز المدينة)، وخسائر كهربائية منخفضة بشكل استثنائي، وإمكانية التشغيل الذاتي لاستعادة الطاقة بعد توقف الشبكة.

جدير بالذكر أن «هيتاشي إنرجي» ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد الكلاسيكية حول العالم وأكثر من 70% من مشاريع التيار المستمر عالي الجهد لتحويل مصدر الجهد على مستوى العالم.

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