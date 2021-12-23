«أديا» يعتزم الاستحواذ على 10 % في «سيمبرا»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» الاستحواذ من خلال وحدة تابعة له على حصة 10% في «سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز»، منصة الأعمال التجارية، التابعة لشركة «سيمبرا إنرجي» الأمريكية المتخصصة في منشآت البنية التحتية لقطاع الطاقة. وبحسب بيان صحافي صادر من «سيمبرا إنرجي» أمس، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 1.79 مليار دولار.

وأفادت الشركة بأنها تتوقع إغلاق الصفقة العام المقبل، وأضافت أنها ستظل بعد ذلك محتفظة بحصة 70% في المنصة. وكانت «سيمبرا إنرجي» قد وافقت في أبريل الماضي على بيع حصة 20% من المنصة، إلى شركة «كيه كيه آر» الأمريكية للاستثمار، مقابل 3.37 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز