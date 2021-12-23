2.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.1 مليار درهم، وشهدت أمس تسجيل 302 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 1.25 مليار درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 751.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 758 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بـ 150 مليون درهم في نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم.

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